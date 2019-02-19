2019-02-19T23:11:22+03:00
Политика

Эдуард Басурин - о заявлении Порошенко, почему Киев не может прекратить военные действия: Я бред не комментирую

Замначальника Народной милиции ДНР в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что плотность огня усиливается. И после выборов лучше не станет [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард БасуринЗамначальника Народной милиции ДНР Эдуард БасуринФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Эдуард Александрович, но прежде хотелось бы узнать ваше мнение о странном заявлении президента - и кандидата в президенты - Украины Порошенко, который так объяснил почему Киев не может прекратить военные действия в Донбассе:

«Если Россия прекратит стрелять, то война закончится. Если Украина прекратит стрелять, то закончится Украина, её не будет»...

- Ну, я бред не комментирую - что тут комментировать. Это - бред.

- Очень хороший ответ. И ещё проходила информация, довольно путанная, по поводу того, что на центр Донецка якобы была предпринята атака беспилотников украинских силовиков - "были сброшены бомбы"... И другой вариант: взрывные устройства были заложены на земле - что это именно они сработали .

- Я официально сказал и сейчас заявляю, что никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. С электродетанаторами.

- Ещё до этого была информация, что якобы там трое ребятишек погибли.

- Не было такого.

- То есть - это неправда.

- У нас точно не было.

Эдуард Басурин - о заявлении Петра Порошенко - почему Киев не может прекратить военные действия: «Я бред не комментирую... А по мере приближения к выборам плотность огня усиливается»

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- Понял. Как сейчас обстановка, скажите, пожалуйста?

- Стреляют.

- Плотнее огонь? Меньше?

- Все относительно... Если брать, сравнивать с тем, что было неделю назад - то огонь плотнее. Если рассматривать эту ситуацию на фоне текущей недели - то одинаково.

- Ваши прогнозы какие - чего ожидать? Что - будет ещё обострение, если учесть такие заявления Порошенко, о котором мы только что говорили?..

- Ну, надо ещё подождать 20-е число, когда он собирается "выступлять" в Нью-Йорке, на заседании Генеральной ассамблеи ООН. К этому моменту что-то может быть - ещё усиление.

- Скажите, вот для чего Киеву нужно усиление огня? Чтобы показать, что вот, якобы - "это оборона от российских войск", что ли? Вот какой расчёт?

- Нет... Это - расчёт на выборы. Переизбраться, и попробовать сюда ввести полицейскую миссию.

- Ну, ясно... Но они же (в том числе на Западе) знают позицию России и ДНР.

- Ну... Они-то знают. Но идут целенаправленно по этим направлениям.

- Вы держитесь, пожалуйста. И - завершающий вопрос. Все-таки - какие у вас будут прогнозы относительно президентских выборов? Вы же там ближе - территориально...

- Я уже говорил неоднократно - могу повторить. Для нас все равно, кого там изберут. Для нас разницы нет. Лучше не станет.

- Вот так. Ясно... Передавайте привет вашей супруге, в том числе и от Наташи Борисковой. (Певица, народная артистка России.)

- Спасибо огромное.

- Все, счастливо.

- До свидания.

- Всего доброго. Держитесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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