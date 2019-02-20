2019-02-20T01:42:20+03:00
Звезды

Кристина Асмус: «Я постоянно голодаю»

Актриса шокировала поклонников признанием, что крайне редко позволяет себе поесть нормально
Ирина СУХАНОВА
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Кристина готова идти на любые жертвы ради стройной фигуры. Фото: Инстаграм.Кристина готова идти на любые жертвы ради стройной фигуры. Фото: Инстаграм.
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Кристина Асмус может похвастаться идеальной фигурой: ее тонкой талии и изящным пропорциям позавидует любая модель. Но, оказывается, за стройность актриса платит постоянным отказом от еды. В Инстаграме Кристина призналась, что обожает покушать, но позволяет себе это крайне редко. Звезда сцены постоянно сидит на диете, причем на очень суровой, заставляющей ее буквально голодать.

О жестких мерах, которые он применяет по отношению к своему организму, актриса рассказала на своей страничке в соцсети. Все началось с того, что Кристина рассказала подписчикам: она обожает фаст-фуд. «И как же часто вы его едите?» - немедленно поинтересовались поклонники. В ответ актриса призналась, что делает себе поблажки нечасто.

- Я люблю поесть, но позволяю себе это крайне редко, - написала актриса. - Склонна к полноте, поэтому постоянно голодаю. А комфортно мне именно в весе 45-46 кг.

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Кристина с конфетами и печеньем только позирует - на самом деле она их не ест.
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Добавим, что рост актрисы - 164 сантиметра. При таком росте ее 45-46 килограммов можно расценивать как дефицит веса.

Признание актрисы вызвало у ее фолловеров настоящий шок. Известно, что постоянное чувство голода негативно сказывается на организме – ему необходимо правильно и сбалансированно питаться, иначе последствия диеты могут быть самыми плачевными. К тому же Кристина играет в театре, а театральные постановки отнимают много сил: каждый спектакль по затраченным калориям может сравниться с полноценным походом в фитнес-зал. Получается, что актриса не восполняет потраченные калории, и это может быть очень опасно.

В одном из своих постов Кристина показала фотографию, сделанную во время съемок нового фильма на Мальдивах. На снимке Асмус сидит на кровати в черном боди, а на постели перед ней стоит небольшая тарелка с салатными листьями и сок. По всей видимости, это и есть диетический ужин актрисы и, скорее всего, так скудно она питается постоянно.

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После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду
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В комментариях поклонники шутят, что свой ужин Кристина, по-видимому, отдает мужу Гарику Харламову. В отличие от тоненькой жены резидент «Comedy club» с каждым годом набирает вес – заметно что Гарик в еде себя не ограничивает. Скорее всего, постоянно голодая, Кристина не может отказать себе в удовольствии покормить как следует любимого мужа – чтобы хоть кто-то в их семье получал наслаждение от приема пищи.

Кристина сейчас снимается в картине «Текст» - экранизации вышедшего в 2017 году романа Дмитрия Глуховского. Вместе с Асмус в проекте участвуют актеры Александр Петров и Иван Янковский. Роман уже называют новым прочтением «Преступления и наказания» Достоевского. Действие фильма разворачивается в современной Москве и ее пригородах, а также на тропических островах. После съемок на Мальдивах новые сцены ленты снимаются в подмосковном Дзержинском.

- Вот теперь уже можно сказать для чего я летала на Мальдивы. И почему без мужа, - написала Асмус в Инстаграме. - Стартовали съемки фильма «Текст» с прекраснейшей командой под предводительством Клима Шипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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