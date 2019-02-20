Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля 2019: десятиразовое питание и дело против священника

К моменту публикации не было показано еще несколько фильмов, но в целом картина вырисовывается такая. Топ-5 лучших фильмов Берлинского кинофестиваля 2019:

«Покажи плоть» (Италия)

Режиссер: Микела Окипинти.

Снятый в Мавритании фильм (Flesh Out) рассказывает о местном обычае - совершенно чудовищном с точки зрения европейского человека, придерживающегося ЗОЖ. Девушку перед свадьбой заставляют толстеть, ибо тамошние женихи любят невест в теле. Главной героине Вериде удается за три месяца благодаря десятиразовому (!) питанию, в том числе среди ночи, набрать 18 кг, но ее матери не хватает еще двух. Отчаявшаяся невеста начинает сопротивляться, но мама отводит ее к знахарке, у которой свои приемы борьбы с не желающими округляться девицами... Удивительно, насколько разнообразен мир, как отличаются в нем и стандарты красоты, и манеры поведения, и количество потребления кускуса.

Фильм «Покажи плоть»: чтобы понравиться жениху, девушке надо потолстеть на 20 кило. Фото: Кадр из фильма

«Золотая перчатка» (Германия)

Режиссер: Фатих Акин.

Лауреат берлинского «Золотого медведя» Акин выступил с подлинной историей маньяка Фрица Хонки, алкоголика и импотента, убивавшего и расчленявшего пожилых дам с низкой социальной ответственностью, которых он клеил в антисанитарном гамбургском баре, давшем название фильму. Живописуя алкоголический распад под упоительную западногерманскую попсу начала 1970-х в изображении, стилизованном под фильмы Фассбендера, Акин местами сильно перебирает, как и его не умеющие остановиться алкоголики. Но требовать дисциплины от человека, чей прорывной фильм назывался «Головой о стену», довольно проблематично. Пожалуй, это самая черная комедия, которую приходилось видеть: юмор и отвращение замешены в этом диком вареве так искусно и в таких лошадиных пропорциях, что не снилось и братьям Коэн. Не говоря уж о Триере, поделку которого про маньяка Джека даже неудобно вспоминать.

Фото: Кадр из фильма

«Милостью божьей» (Франция)

Режиссер: Франсуа Озон.

Шалун и эротоман Озон («8 женщин») еще никогда не подходил так близко к социальному реализму. Действие его нового фильма даже не закончено, а продолжается прямо сейчас в городе Лион, где несколько взрослых мужчин подали в суд на священника, принуждавшего их к сексу в летних католических лагерях. Священник во всем сознался и попросил считать его больным человеком. Как может, грешника покрывает церковь... Фильм во всех подробностях повествует о том, как болезнь и разложение одних порождают душевное нездоровье других.

Тема детских травм в центре и нового фильма Франсуа Озона «Милостью божьей»

«Яйцо динозавра» (Монголия - Китай)

Режиссер: Ван Цюаньань.

Чарующей красоты зрелище от уже выигрывавшего в Берлине «золото» китайца Ван Цюаньаня разворачивается в бескрайней степи. 18-летнего полицейского поставили сторожить от волков обнаженный труп женщины, и, чтобы страж от холода не превратился в труп, его согревает табунщица, как минимум вдвое старше его. Сначала сигаретами, водкой и супом из только что убитой (непосредственно в кадре) овцы, а потом и старым пастушьим способом. Поэтические кадры, в которых озаренные пламенем костра монголы в своих зипунах греются, привалившись к презрительно взирающему на них верблюду, надолго останутся в памяти. Как выясняется, забеременевшая сразу же после этого случая женщина была озабочена своей бездетностью, ибо род монголов, происходящий, по ее мнению, напрямую от динозавров, ни за что не должен прерваться... А тут и корова родила - разумеется, тоже прямо в кадре. Интересно и поучительно иногда наблюдать за жестокой и поэтичной жизнью природы, в которой люди - лишь часть, причем не самая необходимая.

«Синонимы» (Франция - Израиль)

Режиссер: Надав Лапид.

Бывший израильский солдат вынужден начинать свою жизнь в Париже с чистого листа - у него украли все, он абсолютно голый, у него нет ничего, кроме прожитых им историй, в стране, которую он хочет поскорее забыть, штудируя французский словарь и повторяя без конца синонимы разных французских слов. Его истории как раз нужны молодому французу - писателю, у которого, наоборот, в жизни есть все, но нет ничего интересного. Он даже свою по-французски раскрепощенную подругу готов ему уступить для организации фиктивного брака! Неровный, но очень интересный, парадоксальный и совершенно непредсказуемый, с кучей режиссерских идей, современный кинороман выдержит не один просмотр - о таких раньше говорили: «дает пищу для размышлений».

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