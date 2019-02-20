Попасть в прошлое из рогатки

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в программе «Дежавю» (23.05, мск) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

В то время, когда деревья были большими, а мороженое копеечным, каждый мальчишка знал: хочешь веселья - развлеки себя сам. И мог из подручных средств мастерить удивительные вещи.

Рогатка

Главное оружие начинающего хулигана. Самая простая рогатка - резинка, завязанная на двух пальцах, большом и указательном. Далее по сложности шла рогатка из алюминиевой проволоки. К ней резинка из трусов. Такая рогатка легко помещалась в кармане. Патроны? Согнутая проволока - вот тебе и боеприпасы. Пик мастерства - деревянная рогатка. В идеале - из акации, с настоящим медицинским жгутом, который правдами и неправдами доставался через аптеки. Не было жгута - в ход шла старая велосипедная камера.

Из рогатки стреляли практически всем - камнями, шариками, подшипниками, гайками. В более щадящем варианте - китайскими яблоками, орехами, каштанами, ягодами рябины. Рогатку украшали инициалы владельца, а ее изъятие родителями или учителем было настоящей трагедией.

Шторы из открыток

Для оформления интерьера квартиры могли пригодиться старые почтовые открытки. Открытки разрезались вдоль на равные полоски. Полосы сворачивались, внутрь получившегося рулетика вставлялась обычная канцелярская скрепка. И вот так рулетик за рулетиком. После они соединялись с помощью тех же скрепок друг с другом - получалась гирлянда. Штук пятнадцать таких гирлянд - и вот уже дверь в комнату украшена необычной, приятно шуршащей шторой.

Легким движением руки открытка превращается в гирлянду. Фото: youtube.com

Чертики и рыбки из капельниц

Попав в больницу, юное дарование училось основам плетения. Главное было подружиться с медсестрой, которая бы снабжала умельца рабочим материалом - старыми трубочками от капельниц. Вариантов того, что можно было сделать, было не так много: либо человечек (с приделанными рожками он становился чертиком), либо рыбка. Поделка тут же дарилась одноклассникам или родителям, которые приходили навестить заболевшего. Если позволяло время, то та же рыбка раскрашивалась зеленкой или марганцовкой. Иногда трубки от капельниц доставались на помойке или свалке, куда выбрасывался использованный медицинский инвентарь (и да, дорогие мамы и папы, шприцы для брызгалок дети брали тоже оттуда).

Фото: youtube.com

Тюнинг велосипеда

Владельцы велосипедов тоже не сидели без дела. И тюнинг своего двухколесного коня проводили по полной программе. Первое правило: чем больше катафотов (отражателей света) - тем лучше. Катафоты доставались всеми способами: от легального - пойти и купить, до криминального - свинтить с другого велосипеда или стырить с ранца первоклашки.

Второй этап - обмотка. Делалось это не только для красоты, но и для защиты от коррозии и царапин. Те, кто особо не заморачивался, выбирал обмотку, кому времени было не жалко - предпочитал оплетку. В итоге рама велосипеда фактически могла считаться дизайнерской, что выгодно отличало хозяина велика от его товарищей.

Светоотражатели (катафоты) были для владельцев велосипедов почти роскошью. Фото: Фотобанк Лори

Этап третий - брызговики. Тоже доставались не всегда легальным путем, хотя иногда можно было поговорить с водителями грузовиков и получить брызговик в подарок. Иногда на стройке находился кусок резины, который обрезали, зачищали и всячески приспосабливали к велосипеду. Верхом шика считалось приделать на брызговики маленькие катафоты и кататься после этого в сумерках.

И наконец трещотка на спицы. В зависимости от того, какая пластмасса использовалась для трещотки, звук мог быть разным. От легкого жужжания до имитации езды на мотоцикле.

Поделки из свинца

На вопрос, где достать свинец, каждый советский школьник знал ответ: из аккумуляторов. Они, как правило, не выбрасывались, а просто оставлялись у гаражей.

Самодельный кастет.

Аккумулятор разбивался, а находившиеся в нем свинцовые решетки становились добычей мальчишек. Кто-то делал специальные формочки, а кому-то просто был интересен сам процесс. Температура плавления свинца невысокая, и металл легко можно было расплавить в консервной банке над костром где-нибудь на пустыре.

Иногда находились умельцы, которые изготавливали брелоки-черепушки, коллекцию солдатиков, а порой и кастеты.