В «КрАЗе» только девушки

Маленькая и красивая - только такой должна быть машина для прекрасных дам. А большая и неуклюжая или просто обычная - это удел мужиков. Так считалось еще совсем недавно, но теперь ситуация явно изменилась.

Под знаком «У»

Посмотрите, кто теперь чаще попадается вам на глаза за рулем учебных машин. Два из трех случаев - девушки, а то и дамы элегантного возраста. Посмотрите, кто таксует по выходным. Все верно, прекрасный пол рулит.

Дополнительным толчком, чтобы пойти учиться вождению, стала возможность сдавать на права только на автоматической коробке передач. «Ручка» пугала, трех педалей казалось много, а две - в самый раз. В итоге половина новых машин сейчас продается с автоматической коробкой, так что уже и мужчины отучаются перебирать передачи. Новый «Мерседес», «Ауди» или что-то подороже на «палке» попросту не купить, перестали к нам завозить такую экзотику.

Легкость руля - надежда моя

Крутить баранку старых «Жигулей» - задачка не из легких, не было тогда усилителей руля. Теперь они есть даже в самых дешевых машинах, причем уже не гидро, а электрические, так что крутить руль даже на самом большом внедорожнике можно левым мизинцем.

Рычаг ручника, требующий силы пальцев и бицепсов, тоже постепенно уходит в историю, все чаще стояночный тормоз делают электрическим, вместо кочерги справа от сиденья водителя остается только клавиша. И идет это опять же от дорогих и престижных машин, а не от экономных крохотулечек.

Нет больше в машине ничего такого, с чем не справится обладательница хрупкой фигуры и тонких пальчиков. Наоборот, все теперь в машине легкое, мягкое, подогреваемое и на ощупь приятное.

Что ж ты, парень, сдал назад?

Именно движение задним ходом было всегда смертельным номером в исполнении барышень. По крайней мере мужики всегда считали это рискованным предприятием. Парктроники, камеры заднего вида, боковые зеркала с электроподогревом и малый радиус поворота современных авто свели проблему на нет, параллельная парковка задним ходом уже никого не пугает. Даже автоматические ассистенты парковки чаще всего просто отдыхают. И вот здесь размер уже точно не имеет значения, и пятиметровую машину виртуозно загоняют в парковочный карман водители обоего пола даже при среднем опыте вождения. Главное, на телефон не отвлекаться при этом.

Нет таких штуковин на самой машине - всегда можно приделать дополнительно. И пищалку, реагирующую на приближение к забору, и камеру, смотрящую назад. И мужики вовсю приобщаются к этой моде, сами вставляют камеры вместо подсветки номерного знака, а экраны - поверх салонных зеркал заднего вида. Ну ведь удобнее смотреть не назад, сворачивая шею, а в экран.

Недорослей не осталось

Гвоздем в крышку гендерного разделения машин стала система ЭРА-ГЛОНАСС. Сертифицирование для установки тревожной кнопки - дорогое удовольствие, так что тратиться на это, обеспечивая документами модели машин, которые продаются штучно, нет никакого смысла. Вот и исчезли из автосалонов самые маленькие «Пежо», «Ситроены», «Ниссаны» и «Ауди», уехал из страны «Шевроле», улетучились мелкие «китайцы», сдулся узбекский «Рэйвон». Машин размером с «Оку» или чуть больше почти не осталось. «Киа Пиканто» да «Смарт» - вот и весь ассортимент в когда-то популярном классе А.

Так что прекрасный пол со спокойной душой оседлал продолжающие набирать популярность кроссоверы, они комфортнее, да и в уличных сугробах не застревают.

КСТАТИ

51,8 млн - столько автомобилей зарегистрировано в России по состоянию на 1 января 2019 года. 84% от этого количества - 43,5 млн штук - это легковые автомобили, остальное - грузовики, автобусы и прочая автотехника, такие данные приводит агентство «Автостат».