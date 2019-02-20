Суперасфальт и штраф за остановку

Втрое поднять штраф за остановку на автомагистралях предложил Минтранс, по мнению чиновников, наказание должно вырасти с 1000 до 3000 рублей.

По статистике Госавтоинспекции, в прошлом году в России произошло более 4 тысяч аварий с пострадавшими из-за наезда на стоящие транспортные средства, в них погибло более пятисот и ранено более шести тысяч человек. Правда, это касается не только автомагистралей, а всех дорог.

На обычных дорогах за городом останавливаться на обочине можно, если это не запрещено знаком. Но правила запрещают останавливаться на обочинах скоростных дорог, обозначенных указателями на зеленом фоне, а также магистралей со знаком «Дорога для автомобилей» (с изображением легковушки на синем фоне, например, МКАД и ТТК в столице). Хотя обочины на таких дорогах удобные - широкие и заасфальтированные, вот и велик соблазн встать. А у других велик соблазн проскочить по такой полосе, опережая поток справа, вот и происходят страшные аварии даже там, где нет риска столкнуться лоб в лоб. Потому что скорости высокие.

И будут еще выше. Потому что уже появляются в стране дороги, построенные по принципу западных автобанов и с использованием зарубежных технологий. Одно из таких новшеств - суперасфальт, о создании ГОСТа на который недавно рассказали в Федеральном дорожном агентстве. По стандарту, введенному в прошлом году, интервал от ремонта до ремонта на трассах должен составлять 12 лет, а между капремонтами - 24 года. А привычный нам асфальт любит сходить с талыми водами по весне.

Чтобы он не крошился и кусками не отваливался, нужны вяжущие материалы. Когда дорога то замерзает, то нагревается, в дорожном покрытии появляются трещины. В них попадает вода, которая при замерзании разрывает асфальт еще сильнее. Чтобы этого не происходило, надо делать материал для верхнего слоя немного похожим на резину. Ничего нового там нет, все тот же битум, но при другой технологии составления смеси. При этом, чтобы цена его была не как у подошвы фирменных кроссовок и в целях удешевления, можно было использовать обычный песок, щебень и даже переработанный асфальт, срезанный при ремонте дорог.

С применением нового материала уже построено примерно 550 км федеральных автодорог - участки А114 Вологда - Тихвин, М5 «Урал», А108 (Московское большое кольцо), подход к Крымскому мосту со стороны Керчи и участок крымской трассы «Таврида». Звучит, конечно, хорошо, но станет ли этот суперасфальт более долговечным, лишь время покажет.