Вам пить или ехать?

Чиновники высказались против возобновления продажи спиртного на АЗС. Значит, внесенный два года назад в Госдуму законопроект вряд ли пройдет. Потому что на пути бутылок к прилавкам заправочных станций стоит именно закон о госрегулировании производства алкоголя и спирта.

Не все теперь помнят, но до 2011 года на АЗС можно было запросто прикупить бутылочку. Сейчас же диковато даже видеть прилавок со стройными рядами поллитровок на заправке где-нибудь за границей, даже в соседней Беларуси. Запрет у нас не вызвал снижения количества пьяных за рулем, а еще владельцам заправок он явно пришелся не по душе, потому что подрывает их бизнес, сокращает доходы. Они и инициировали возврат торговли хотя бы легким спиртным на АЗС, и ряд ведомств их даже в этом поддержал. Минфин, например, а еще Минпромторг.

Надежда у них забрезжила, когда в прошлом году возник скандал из-за роста цен на бензин. Нефтяники жаловались, что при таких оптовых ценах снижение уровня розничных не позволит зарабатывать и первыми разорятся несетевые мелкие АЗС. Им бы бросить спасательный круг в виде возможности навариться на спиртном, раз бензин барышей не приносит. Но Минздрав был против, естественно, для него любой удар по торговле алкоголем - победа. И улучшающуюся статистику по пьяным авариям здесь истолковывают именно как одно из следствий ограничения продажи алкоголя.

ЦИФРЫ

В прошлом году произошло снижение количества ДТП по вине нетрезвых водителей на 18,7%, на 14,4% меньше ДТП по вине автомобилистов, отказавшихся от освидетельствования. Смертность на дорогах по вине пьяных водителей сократилась на 44%. Это показатели за полугодие, полная картина года появится чуть позже.