Тест "КП": Забияка всея Руси
Откуда взялись слова, которые мы принимаем за исконно русские
В старину этих пушистых забияк на Руси называли векшами. Современное слово «белка» пошло от названия «монеты» «бела», которой как раз и служили шкурки зверьков.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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21 февраля объявлено ЮНЕСКО Международным днем родного языка. Но ведь «великий и могучий» никогда не жил в изоляции, активно принимая в свои объятия чужие слова. Угадаете, откуда и при каких обстоятельствах пришли к нам «приемные» словечки?
1Матрос
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Правильный ответ:«Матрос» пришел к нам из голландского языка (matroos) - при Петре Первом в связи с развитием мореходства. Кстати, в словаре Даля к слову «матрос» есть дополнение: «матроска - это жена матроса». А вот привычного нам понимания матросской блузы там еще нет, как и слова «поматросил»
2Изба
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Правильный ответ:Этимологи считают, что корни «избы» восходят к немецкому слову stuba - «постройка с печью, баня», а вовсе не к чешскому jizba (комната), как могло бы показаться
3Забияка
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Правильный ответ:Кажется, пока наш «забияка» добирался из польского (zabijak - «убийца») в русский язык, он растерял часть своего мрачного смысла и стал означать лишь человека-задиру. Но тут вспоминается русский глагол «забить» (в смысле не гол, а до смерти) - и вдруг понимаешь, что слова ушли друг от друга недалеко
4Огурец
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Правильный ответ:Наш огурец обязан происхождением греческому слову aoros - «несозревший». И в самом деле, если арбузы, дыни и прочие помидоры с тыквами чем спелее, тем вкуснее, то огурцы ценятся молодыми. А как только пожелтели - все, неликвид. Так и получается, что их едят «незрелыми»
5Хлеб
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Правильный ответ:У древних греков были глиняные горшки округлой формы - клибонос. Отсюда и наше название хлеба
6Аллея
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Правильный ответ:«Аллея» пришла к нам из французского языка еще в XVIII веке и стала обозначать «дорогу, усаженную по обеим сторонам деревьями и кустами»
7Небеса
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Правильный ответ:Небеса - это множественное число от «неба». А вот уже «небо» имеет в «прапрадедах» латинское слово nebula - «туман»
8Консерватория
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Правильный ответ:Итальянское слово «консерватория» («приют») напоминает нам о принятом еще в XVIII веке властями Венеции решении превратить четыре женских монастыря в музыкальные школы. Что у них с успехом получилось
9Бездарь
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Правильный ответ:Это словечко (правда, с ударением на «а») поэт Игорь Северянин использовал в своем ответе Валерию Брюсову: «Мне скучен королевский титул,/ которым Бог меня венчал./ Вокруг талантливые трусы/ и обнаглевшая бездАрь./ И только вы, Валерий Брюсов,/ как некий равный государь»
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Проявите чуть больше интереса к происхождению слов! Этимология бывает весьма занимательной, позволяет нам лучше понять историю, и грамотно употреблять слова в языке.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо, весьма неплохо! Похоже, вы всерьез увлечены этимологией.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы, судя по всему, серьезно увлечены этимологией! Браво, отличный результат!
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ИСТОЧНИК KP.RU