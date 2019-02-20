"Ливерпуль" и "Бавария" сыграли вничью 0:0 в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов

19 февраля в Ливерпуле прошел первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов нынешнего сезона. "Ливерпуль" на своем поле принимал мюнхенскую "Баварию". 90 минут поединка не принесли забитых голов двум клубам - матч завершился вничью 0:0.

Встреча этих двух клубов стала седьмой в истории противостояния. Четыре из них в разные годы завершались вничью. А последняя игра "Баварии" и "Ливерпуля" завершилась вничью 1:1 почти 38 лет назад - 22 апреля 1981 года.

Главный тренер "Ливерпуля" немец Юрген Клопп после матча сказал:

- С точки зрения результата, это нормально. Не результат мечты, конечно, но хороший. Мы защищались неплохо, многое на самом деле было неплохо. Я не на седьмом небе от счастья, но этот результат меня устраивает. Если бы «Бавария» была уверена в своих силах, у нас бы, возможно, было больше пространства. Обе пары центральных защитников много владели мячом и перекатывали его друг другу без продвижения. У нас были шансы, которые нужно реализовывать.

А вот форвард "Баварии" Роберт Левандовски настроен, в целом, оптимистично по поводу второй игры в этом раунде плей-офф:

- Никогда нельзя предсказать, что будет в Лиге чемпионов. Нам будет нужно забить гол, если мы хотим пройти дальше. Надеюсь, дома сыграем получше

Наставник мюнхенской "Баварии" Нико Ковач заявил, в свою очередь:

- Выстоять в гостях у "Ливерпуля" это действительно классно. Тактически, физически и ментально мы действительно работали очень хорошо. Все помогали друг другу. Здесь играть непросто, но мы добились поставленной цели. Сегодня каждый поддерживал товарища по команде. Сосредоточенная работа всегда вознаграждается.

Вторая игра "Ливерпуля" и "Баварии" пройдет 13 марта в Мюнхене.