2019-02-20T08:07:49+03:00
Звезды

Киркорова назвали лучшим российским артистом

Первенство королю российской эстрады отдали люди разных возрастов
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Киркоров единственный из певцов, кто попал в список музыкальных предпочтений всех возрастных категорий респондентовКиркоров единственный из певцов, кто попал в список музыкальных предпочтений всех возрастных категорий респондентовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Социологи «Левада-центра» опубликовали опрос, посвященный музыкальным пристрастиям россиян. Лучшим артистом в стране россияне назвали Филиппа Киркорова.

Кстати, Киркоров единственный из певцов, кто попал в список музыкальных предпочтений всех возрастных категорий респондентов.

Напомним: 2018 год музыкальные критики окрестили годом Киркорова. Скандальный ролик короля российской эстрады «Цвет настроения синий» собрал в Ютубе 54 миллиона просмотров. Потом была выпущена не менее скандальная «Ибица» (22 миллиона просмотров) в дуэте с Николаем Басковым, извинения за которую собрали тоже рекордное количество просмотров в Сети (23 миллиона просмотров). И под конец года грянул «Цвет настроения черный» (104 миллиона просмотров в Ютубе) в дуэте с кумиром школьниц Егором Кридом.

В интервью «КП» автор хита «Цвет настроения синий» и «Ибицы» Антон Пустовой намекнул, что Киркоров купил у него ещё одну песню. Правда, Пустовой пока не знает, когда Филипп выпустит его новое произведение.

В рейтинге любимых артистов россиян, проведённого социологами «Левада-Центра», Киркоров оказался в хорошей компании. «Серебро» досталось Алле Пугачевой.

В рейтинг вошли и другие известные артисты: Стас Михайлов, Николай Басков, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан, группа «Любэ», Михаил Шуфутинский, Олег Газманов и другие.

Как выявил опрос, на первом месте у россиян эстрада и советские хиты. Плюс ко всему респонденты проголосовали за шансон и классическую музыку. И лишь 9 процентов россиян оказались поклонниками бардов. За рок проголосовали чуть больше опрошенных - 15% респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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