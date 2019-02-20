2019-02-20T07:35:28+03:00
Спорт

Расписание телетрансляций чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 в Зеефельде, Австрия с 21 по 24 февраля

Турнир пройдет с 21 февраля по 3 марта в австрийском городе Зеефельд
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лидер сборной России в этом сезоне - лыжник Александр Большунов.Лидер сборной России в этом сезоне - лыжник Александр Большунов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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21 февраля в австрийском Зеефельде пройдут первые гонки лыжников на мировом первенстве 2019 года. Это будет квалификация в мужском и женском спринте, а затем - официальные старты.

Сборная России на этот турнир приехала в боевом составе и каждый из нашей обоймы может претендовать на медали любого достоинства во всех гонках - будь то Сергей Устюгов, Александр Большунов, либо же Артем Мальцев.

Уже объявлено расписание телетрансляций чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 года до конца первой недели - 24 февраля.

21 февраля

Мужской и женский спринт, свободный стиль

Квалификация – с 14.00 – Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport,

финалы – с 16.30 – Матч ТВ, Eurosport

23 февраля

Скиатлон, женщины, 7,5 км + 7,5 км

13.00 Матч! Арена, Eurosport

Скиатлон, мужчины, 15 км + 15 км

14.30 Матч ТВ, Eurosport

24 февраля

Мужской и женский командный спринт, классический стиль

Полуфиналы – с 11.15 – Матч! Арена, финалы – с 13.30 – Матч ТВ, Eurosport

Расписание трансляций на вторую неделю турнира станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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