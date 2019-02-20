Как Новосибирская область выигрывает борьбу за инвесторов

Парк входит в десятку крупнейших парков России, заявленный объем инвестиций компаний - более 38 миллиардов рублей. На площадке парка размещаются такие предприятия, как «Глория Джинс», «Арнег», «Арматон», «Мон’дэлис», «Сибалюкс» и др.

Компании, выбирающие эту площадку для развития бизнеса, учитывают мягкий инвестиционный климат и транспортно-логистические преимущества Новосибирской области, а также широкие возможности ПЛП.

Местоположение парка - одно из его ключевых преимуществ.

Ключевые преимущества ПЛП

• Новосибирская область вошла в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ - так в 2018 году эксперты оценили комфортность инвестиционного климата региона.

• Выход на рынки Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока - ПЛП обладает идеальным расположением для решения логистических задач. В радиусе 600 километров от Новосибирска (один день движения фуры) живут более 12 миллионов человек.

• Современная инженерно-транспортная инфраструктура с заделом использования в десятки лет. ПЛП дает резидентам возможность строить свои объекты, исходя из индивидуальных потребностей и по самым передовым технологиям.

• Максимально оперативное начало работ на площадке - при готовности проекта - через 2 месяца, с учетом разработки ПСД - 6 - 7 месяцев. Эти сроки возможны благодаря тому, что управляющая компания ПЛП - собственник земли и всей инфраструктуры ПЛП.

• Полное сопровождение инвестиционных проектов со стороны Агентства инвестиционного развития Новосибирской области по принципу «одного окна», включая подбор мер государственной поддержки.

Крупнейшие проекты парка 2018 года

РосАгроМаркет

В ПЛП строится первый в федеральной сети оптово-распределительный центр холдинга «РосАгроМаркет». Здесь фермерскую плодоовощную и мясомолочную продукцию будут сортировать, хранить, фасовать, упаковывать, затем доставлять не только по городам России, но и экспортировать на внешние рынки. Объем инвестиций в 1-ю очередь проекта - 8,2 миллиарда рублей.

Х5 RetailGroup

Компания «РЦ-Новосибирск» строит в ПЛП логистический центр для Х5 RetailGroup. Он станет крупнейшим за Уралом распределительным центром в структуре компании, обслуживающим магазины сети «Пятерочка». Объем заявленных инвестиций в проект - 1,7 миллиарда рублей.

IEK

Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования ведет в ПЛП строительство производственно-логистического комплекса. Объем заявленных инвестиций в проект - 1,5 миллиарда рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692484" frameborder="0"></iframe> Александр Зырянов на Российском Инвестиционном форуме 2019 в Сочи.

Во время интервью Александр Зырянов рассказал, что буквально через 4 часа состоится подписание одного из важнейших соглашений в истории Промышленно-логистического парка.

На Российском инвестиционном форуме губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов подписали соглашение о строительстве завода PepsiCo по производству снеков на территории ПЛП.

- PepsiCo была одной из первых международных компаний, которая начала производить продукцию на территории СССР, и ее связь с российским рынком имеет долгую и богатую историю. Мы продолжаем инвестировать в российский рынок. Строительство нового предприятия в Новосибирске повысит эффективность логистики компании за счет локализации производства и закупки сырья от местных поставщиков. Кроме того, данный амбициозный проект позволит создать новые рабочие места как непосредственно на предприятии, так и косвенно по всей логистической цепочке, что в итоге окажет положительное влияние на благосостояние местных жителей, - рассказал Нил Старрок.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников (в центре), президент PepsiCo в России Нил Старрок (слева) и гендиректор АИР НСО Александр Зырянов (справа) подписали соглашение о строительстве завода по производству снеков на территории ПЛП НСО.

- Мы рады, что ведущая инвестиционная площадка региона - Промышленно-логистический парк Новосибирской области - станет территорией развития этого крупного проекта. Современная инженерно-транспортная инфраструктура парка позволит компании PepsiCo реализовать все намеченные планы. В настоящее время на стадии завершения процедура оформления земли, начались проектно-изыскательские работы. Мы гарантируем полное сопровождение проекта, будем содействовать в решении любых организационных вопросов, - отметил Александр Зырянов.

Помимо прямых инвестиций в завод компания планирует реализовать на территории Новосибирской области и близлежащих регионов Агропрограмму. Ее цель - внедрение ведущих агропрактик для выращивания чипсового картофеля (тренинги, обучение) с вовлечением местных производителей картофеля.