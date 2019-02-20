2019-02-20T12:50:35+03:00
Экономика

Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский: «Наш приоритет при выборе проектов – повышение качества жизни людей в городах»

На эту и другие цели планируется вложить три триллиона рублей
Антон КУБЫШКИН
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Николай Викторович Цехомский, первый заместитель председателя и член правления ВЭБ.РФНиколай Викторович Цехомский, первый заместитель председателя и член правления ВЭБ.РФФото: Андрей Минаев
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Качество любого форума определяется по количеству и сумме заключенных контрактов. На этот раз крупных соглашений было много. Несколько основных подписали представители ВЭБ.РФ. Как главный институт развития страны будет отбирать проекты, подходящие для финансирования? И на каких сферах планирует сосредоточиться? Об этом в интервью «КП» на полях Российского инвестиционного форума рассказал Николай Цехомский, первый заместитель председателя и член правления ВЭБ.РФ.

- Николай Викторович, ВЭБ.РФ давно занимается развитием экономики, но недавно появились новые полномочия. Поясните, в чем они заключаются?

- Действительно, осенью был принят закон и новый меморандум о ВЭБ.РФ, появились новые полномочия, которые связаны с координацией институтов развития. Мы более четко определили свои задачи с точки зрения участия ВЭБ.РФ в реализации майского указа президента. Мы также обозначили новую повестку, которой раньше не было. Это повышение качества жизни людей в городах. Наша стратегия стала более четкой и понятной рынку. Мы получаем очень позитивный отклик от наших партнеров.

- А что имеется в виду под «качеством жизни людей в городах»?

Есть большое количество методик формальной оценки качества жизни в городах и их рейтингования по этому показателю, отечественных и зарубежных. Но прежде всего – это восприятие самих горожан, их удовлетворенность и желание жить в конкретном городе. Оно зависит от уровня развития самых разных направлений городской экономики: наличия комфортного жилья, качественных объектов здравоохранения и образования, современных систем жилищно-коммунального хозяйства, доступного транспорта. Крайне важна экологическая ситуация в городе – это механизмы сбора и переработки мусора, очистка воды и воздуха, что особенно важно для наших индустриальных центров. Нельзя забывать и про общественные пространства, точки притяжения и досуга горожан – парки, пешеходные улицы, объекты массового спорта и т.п., которые к тому же стимулируют бизнес-активность субъектов МСП.

- Какие проекты сейчас у вас в портфеле? Что финансирует ВЭБ.РФ?

- У нас стратегия разделяется на три основных направления. Первое - это проекты магистральной инфраструктуры. Это большая задача ВЭБ.РФ, большая задача страны, обозначенная президентом России в майском указе. Второй блок – это экспорт и высокотехнологичные проекты в промышленности. Наши газохимические комплексы, целлюлозно-бумажные комбинаты и т.д. И третья часть – городская среда, городская экономика. В основном, это проекты в области медицины, городского транспорта, ЖКХ, экологические проекты, связанные с переработкой мусора, и другие.

- О каком объеме портфеля идет речь?

- В соответствии с нашей стратегией мы планируем в ближайшие пять лет проинвестировать порядка трех триллионов рублей. Но для нас, наверное, не так важна абсолютная сумма. ВЭБ.РФ важен как акселератор и организатор проектов. Мы зачастую выступаем меньшей долей в портфеле кредиторов проекта. Готовы вложить 20%, когда другие банки имеют, например, по 40% в проекте. Главное, что мы привлекаем интерес инвесторов и банков-партнеров к проекту. Поэтому абсолютная цифра, сколько выдаст ВЭБ.РФ, не так важна. Важно, сколько будет всего привлечено финансирования в проекты.

- Какие у вас требования к проектам? Задача ведь стоит не столько потратить деньги, освоить их, но и получить какую-то отдачу...

- Требования у нас достаточно четко описаны. Например, в регламенте «Фабрики проектного финансирования». В первую очередь нам интересны возвратные проекты. Мы не раздаем деньги. Наша задача как финансового института – возвращать их. Вторая задача – привлечь в эти проекты инициатора. У него должны быть собственные средства (обычно около 20%). Нам не нравятся проекты, где собственных денег нет. И обязательно важно, чтобы там участвовали другие финансовые институты. Чтобы это были не только деньги ВЭБ.РФ, но и деньги банков-партнеров.

- Давайте добавим конкретики. Можете ли назвать проекты, реализация которых принесет наиболее существенный эффект для экономики?

- У нас несколько масштабных проектов в газохимии, которые мы будем реализовывать. На форуме мы подписали два проекта в рамках «Фабрики проектного финансирования» в газохимии: это «Щекиноазот» и «Куйбышевазот». Они не такого большого масштаба, но очень важные для страны и для регионов. Так получилось, что они реализуются в моногородах. Также, совместно с нашими банками-партнерами – Газпромбанком и Сбербанком. мы подписали соглашение о финансировании строительства горно-металлургического комбината «Удокан».

- Была новость, что вы будете финансировать переработку мусора в стране - до 50 млрд. рублей...

- Это действительно важная часть форума. Мы подписали договор с инициаторами проекта. Переработка ТКО (твердых коммунальных отходов. - Ред.) в энергию – это большая задача для страны. Встречались с многими губернаторами. Они говорят, что экологическая повестка имеет высокое значение в их регионах. Сейчас этот проект реализуется в Московской области. Он очень важен для Москвы и московского региона. Это строительство четырех энергетических объектов, очень сложных. Там много участников, целый ряд инициаторов. Мы запускаем программу в большом партнерстве. Надеюсь, что эти четыре завода по переработке ТКО в энергию станут первой ласточкой. На следующем этапе проект будет тиражироваться на всю страну. И мы абсолютно уверены, что это принесет большой эффект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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