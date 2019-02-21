2019-02-20T17:35:05+03:00
Спорт

Фигурное катание. Кубок России. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция 21 февраля 2019 года

Прямую онлайн-трансляцию короткой программы среди женщин на Кубке России по фигурному катанию смотрите на сайте kp.ru
Павел САДКОВ
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Елизавета ТуктамышеваЕлизавета ТуктамышеваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В этом году соревнования по фигурному катанию в Великом Новгороде стали вдруг интересны по всему миру. Именно по итогам Кубка России должна окончательно сформироваться заявка сборной России на чемпионат мира в Японии в женском одиночном катании. Два места, по всем показателям, должны получить олимпийская чемпионка и лидер мирового рейтинга Алина Загитова и чемпионка Европы Софья Самодурова. Претенденты на еще одну путевку - Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова. Все спортсменки высочайшего уровня, но у всех были проблемы в этом сезоне. Вот и пришлось им заявиться на еще один старт - в скромном ледовом дворце Великого Новгорода.

Показывать соревнования на телеканалах не собираются, но трансляция будет идти в ютьюбе.

Короткая программа в женском одиночном катании начнется 21 февраля в 19.00, произвольная программа 22 февраля в 14.00.

Кубок России. Программа женского одиночного катания

21.02 19.00 Короткая программа

22.02 14.00 Произвольная программа

Кубок России. Состав участников. Женщины

Анастасия Гулякова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Мария Талалайкина, Елизавета Нугуманова, Виктория Васильева, Серафима Саханович, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Станислава Констанинова, Анастасия Грачева, Алена Леонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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