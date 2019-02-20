"Это злой рок": сын звезды театра "Ленком" тяжело болен

Виктор Раков впервые решился откровенно рассказать о своей личной жизни. Он признался, что его первый брак распался из-за измены жены. Звезда театра "Ленком" также уверен, что тяжелый недуг его сына Бориса - не что иное как злой рок, в котором виноваты он и его бывшая супруга.

Много лет актер Виктор Раков счастлив с женой Людмилой. Они воспитывают двоих детей. Однако до этого Виктор был женат на своей однокурснице Ольге Илюхиной. У пары родился сын Борис. Но вскоре женщина стала изменять артисту.

"Однажды жена просто сказала, что любит другого человека. Как в плохом романе... Она меня огорошила этой новостью. Это было очень тяжело. Я не мог жить с женой, но и к матери уйти не мог. Мама сразу понимала, что нам не нужно было быть вместе. Она считала, что жена меня не любит... Я пробовал алкоголь, вливался в какие-то тусовки, но это не помогало", - рассказал 57-летний Раков в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

rakov_viktor Виктор Раков более 30 лет счастлив с женой Людмилой

По словам звезды театра "Ленком", именно ошибки в молодости в итоге привели к тяжелой болезни их общего с Ольгой ребенка. Мальчика в буквальном смысле преследовали несчастья.

Ребенку пришлось сделать несколько серьезных операций. Сыну Ракова удалили одну почку. В три с половиной года у него произошло кровоизлияние в мозг. Ему делали трепанацию черепа. Когда ребенок подрос, то подрался во дворе с мальчиком. Во время потасовки он получил несколько ударов в живот. Врачам пришлось удалить Борису селезенку.

rakov_viktor Звезда театра "Ленком" впервые рассказал о болезни сына

"Болезни у сына с самого детства. Там было несколько болезней... Я думаю, что это Господь Бог наказал нас за то, что жена любит другого человека. Это грех. Так мне кажется, что это нечто сверху", - поделился переживаниями звезда фильма "Три женщины Достоевского".

Со старшим сыном Раков часто встречается и помогает ему финансово. Увы, в свои годы Борис не может сам себя обеспечить. "Он ничем толком не занимается. Играет в компьютерные игры, музыкой увлекается, очень любит рок. Часто выбривает себе такие огромные ирокезы. Я его ругаю за это. Парню же 30 лет! Но он очень хороший человек", = признался заботливый отец.