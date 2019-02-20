2019-02-20T15:15:42+03:00
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Лев Лещенко: "Занятия в вокальном кружке ДК дали мне возможность поступить в институт"

Народный артист России считает, что инициатива Владимира Путина, выделить 17 миллиардов рублей на поддержку сельских клубов и музеев, жизненно необходима [видео]
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Народный артист России Лев Лещенко считает, что такая инициатива просто жизненно необходимаНародный артист России Лев Лещенко считает, что такая инициатива просто жизненно необходимаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В ежегодном Послании президента Федеральному собранию глава страны подчеркнул необходимость поддержки культуры на селе и в малых городах:

- Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив, проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением культурного наследия нашей страны, - заявил Президент. - В том числе дополнительно направить на эти цели средства из президентских грантов. Кроме того, в рамках национального проекта выделить 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских музеев и домов культуры. И еще более 6 млрд рублей - на поддержку центров культурного развития в малых городах России.

Народный артист России Лев Лещенко считает, что такая инициатива просто жизненно необходима.

- Это очень важная тема. Считаю, вектор выбран правильный, - убежден Лев Валерьянович. - Мало того, что молодежи на селе не хватает зачастую работы, еще и нечем заниматься. Да, есть благополучные клубы, но есть уголки, где все запущено. И надо начинать культурную работу, прививать людям культуру. Начать хотя бы с кружков: художественного слова, хоровых, духовых инструментов, - все они необходимы.

По словам певца, нужно правильно расставлять акценты:

- Я, когда бываю в регионах, вижу, что в благополучных городах люди занимаются инструментальной, хоровой музыкой и это очень здорово. Москва - это витрина. Страна живет совершенно другой культурной жизнью, - продолжает Лев Лещенко. - Мы неправильно расставляем акценты и нам кажется, что культура это все, что здесь. А на самом деле, культура внизу, в массах, поэтому эта инициатива очень своевременна. Я считаю, что это первое, что необходимо сделать.

Певец напомнил, что сам когда-то начинал свою карьеру в кружке.

- Помню, как сам занимался в ДК на заводе «Серп и Молот» в вокальном кружке, здесь в Москве, - вспоминает он. - И это дало мне возможность заниматься вокалом и поступить в институт. Ну а где еще ребенку заниматься? Массовая культура - это возможности двигаться вперед, двигаться, когда у тебя есть какие-то ориентиры. А что касается искусства элитарного к нему посыл идет как раз оттуда. Люди из деревень заканчивают театральные вузы, консерватории. Без подготовки это невозможно. Это как массовый спорт. Он необходим, чтобы стремиться в спорт высоких достижений.

Владимир Бортко в разговоре с «КП» также поддержал предложение главы государства:

- Это обязательно нужно сделать. Очень рад, что это прозвучало в послании президента, - прокомментировал режиссер и депутат Госдумы.

Поддержку сельских клубов и центров культуры в малых городах назвал очень важной и народный артист Олег Басилашвили.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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