Эксперт — о послании Федеральному собранию: Семья должна иметь возможность построить свой дом. И не переплачивать за кредит

Как заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, семьям надо предоставить возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле. Он также отметил, что надо разработать для этого доступные финансовые инструменты, поскольку эта сфера не охвачена ипотекой.

- Очень хорошая мысль, потому что получить ипотеку на собственный дом гораздо сложнее, чем на квартиру, - прокомментировал «КП» ситуацию Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов. - Когда мы говорим о собственном доме, часто речь идет о сельской местности. Там сложно подтвердить свои доходы. А банку сложно понять, можно ли такому человеку дать ипотеку, сможет ли он ее выплачивать. Есть проблемы и с самим залогом. Посмотрите, сколько у нас брошенных недостроенных домов. Дом же может быть залогом, если он имеет цену — а кому нужен недострой? Поэтому для поддержки строительства индивидуальных жилых домов нужны какие-то свои механизмы. Например, разрешить под залог участка сельскохозяйственного назначения брать кредит на строительство дома. Сейчас такого рода заемщики часто берут потребительские кредиты, но они более дорогие.

При этом не надо забывать, что индивидуальное жилищное строительство — это 50% всех вводимых у нас квадратных метров. И эта доля растет. Поэтому оказать тут помощь было бы очень важно.

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