Почему «белых ворон» в элитных школах больше, чем в обычных

Этот эффект назвали "большая рыба в маленьком пруду".

Впервые психологи заговорили о нем еще в 1984 году. Тогда ученые сравнили успеваемость школьников и их самооценку в разных учебных заведениях. Ученики в школах обычных, ничем не выдающихся, оказалось, имели более высокую самооценку, чем способные ученики, занимавшиеся в элитных гимназиях.

Тема для исследования интересная и перспективная, ведь во многом от самооценки, а не от способностей, зависит то, какой жизненный путь выберет школьник, решится ли он и дальше штурмовать вершины или сложит ручки и поплывет по течению. Но после 1984-го почему-то обнаруженным эффектом практически не занимались. И только в конце 2018-го ученые Стэнфордского университета при поддержке специалистов российского НИУ Высшая школа экономики опубликовали результаты более глубокого международного исследования.

На особом положении по умолчанию

Выяснилось, что на эффект "большой рыбы в маленьком пруду" не влияют ни пол, ни возраст учеников. Не зависит он и от количества детей в классе. Он одинаково проявляется в маленьких и больших, бедных и развитых странах.

Суть эффекта ученые объясняют так. В элитных школах каждый хочет выделиться. Ведь ребенок уже по факту оказался на особом положении – прошел сложный отбор в учебное заведение. А проявить себя, обратить внимание одноклассников, учителей, снискать славу самого-самого удается не каждому. Кто-то лучше решает математические задачи, кто-то замечательно проводит опыты по физике… Одаренный ребенок (а большинство детей в элитарных школах можно таковыми назвать) сравнивает себя с другими. И приходит к выводу: он не самый-самый. Отсюда и низкая самооценка, а, как следствие, депрессии, снижение успеваемости. «Белыми воронами» в таких школах оказываются те, кто по разным причинам не дотягивает до идеала. И это, на самом деле, очень серьезная проблема.

Показательная история

До восьмого класса Игорь практически был отличником. Участвовал в школьных олимпиадах, был у учителей на хорошем счету и всегда давал одноклассникам списывать. В девятом классе мама перевела его в физико-математический класс, а все его друзья остались в классе обычном. Встречая Игоря на перемене или после уроков, ребята подкалывали: тоже мне умник…

С новыми одноклассниками отношения не складывались – Игорь предпочитал тусоваться с прежней компанией, доказывая, что он в ней «свой». Ему все чаще казалось, что до уровня знатоков физики и математики он не дотягивает. Он стал сбегать с уроков, чтобы поиграть с друзьями в футбол на стадионе между хрущевками. Школу он закончил с тройками и четверками. Поступил в очень средненький вуз. Со школьными друзьями пути разошлись. Новых в институте так и не приобрел. После вуза устроился мастером по ремонту бытовых кондиционеров…

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Зато в обычном классе, выходит, возможностей выделиться и тем самым повысить свой статус в коллективе и поднять свою самооценку, гораздо больше. И не только за счет хорошей учебы. Дружба с «правильными» ребятами. Необычные увлечения. Физическая сила.

Человек с заниженной самооценкой

- Наша самооценка формируется в сравнении. Мы сравниваем себя не только в школе, но и во взрослой жизни. Это психологический механизм. На него не оказывают влияния ни гендерные, ни национальные, ни культурные различия, - считает Андрей Захаров, один из авторов исследования. - Самооценка важна для определения жизненного пути молодого человека. В зависимости от того, как учащиеся оценивают свои результаты, они выбирают академическую и профессиональную траекторию.

КСТАТИ

Во многих школах даже в младших классах действует такое правило: дети распределяются по уровню знаний. Класс А – это отличники, образцово-показательные ребята. Они и учатся обычно где-то поближе к кабинету руководства. Б – середнячки. Ну а В или Г – это слабые дети. Насколько это разумно, если учесть данные исследования самооценки школьников?

ВОПРОС-РЕБРОМ

Чем руководствоваться родителям при выборе школы или класса?

Ученик с одними и теми же способностями в зависимости от того, в какой класс он попадает, может чувствовать себя звездой либо середнячком. «Лучше быть большим человеком в маленьком поселке, чем маленьким - в большом городе» - есть такая поговорка. Что на самом деле лучше - решать родителям. Вопрос индивидуальный и ответ зависит от семьи, от ребенка – чего они хотят? С одной стороны, сильный класс – сильная программа, с другой – возможны комплексы, заниженная самооценка. К тому же, в классах с разным уровнем успеваемости разное отношение к учебе, разная культура. Ребенку, перешедшему из класса, где образование не является приоритетом, в класс, где учеба – одна из основных ценностей, будет некомфортно. Это работает и в обратную сторону.

Как быть учителю?

Итак, разница в самооценке школьников – доказанный наукой факт. Но учителю, работая с классом, трудно отслеживать самооценки учеников. Кто-то расстроился из-за четверки и уже мнит себя неудачником. А кого-то и тройка не выводит из равновесия. Кого-то и за ответ на «хорошо» нужно похвалить. А кому-то - дать задание посложнее, чтобы не скучал на уроке.

От учителя сегодня требуется работа с индивидуальными образовательными траекториями учащихся. И это как раз связано с тем, чтобы поддержать каждого, укрепить, придать уверенность в своих силах. Но как это сделать, если в классе больше тридцати человек и нужно выдерживать темп школьной программы?

Тем не менее, других вариантов ни у учителей, ни у родителей нет – нужно стимулировать детей на развитие способностей, укреплять веру в себя. Тогда и неудачников во взрослой жизни будет меньше.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Кандыбина, детский и семейный психолог:

- Если мы даем ребенку нагрузку выше его возможностей, помещаем его в коллектив избранных сверстников, то ребенку может быть очень тяжело, не по себе. Если бы он был в обычной школе, где он заведомо один из лучших, ему было бы точно комфортнее. Кто-то готов бороться. А кто-то опустит руки, понимая, что лидеров не догонит. Не хватает способностей, настойчивости, веры в себя. Каждый ребенок – особый. Нужно понимать пределы его возможности.

Психолог Елена Кандыбина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Другое дело, что перевод ребенка в элитную школу является для родителей не столько фактором поддержания его самооценки, сколько надеждой, что, оказавшись в таком заведении, ребенок получит сильное образование.

При этом надо помнить, что самооценка – это очень комплексная вещь. Она связана не только с тем, что я чего-то достигаю, но и насколько я принят в классе, насколько я принят в семье. Насколько меня уважают вне зависимости от моих достижений или, наоборот, признавая какие-то другие мои достижения. И желательно, чтобы в школе были учтены все эти факторы.