Путин больше всего говорил о помощи семьям, оборонке и борьбе с бедностью

Послание президента Федеральному собранию продолжалось полтора часа. Владимир Путин начал с внутренней повестки: проблем демографии, экономики, здравоохранения, а затем перешел к внешнеполитической обстановке и обороноспособности страны.

Мы проанализировали послание-2019 в цифрах.

Речь президента по минутам: на что глава государства обратил внимание?Фото: Рушан КАЮМОВ

Чему аплодировал зал?

1. Готовность к работе чиновников

2. Поддержка многодетных семей

3. Пособие для детей-инвалидов

4. Больше детей — меньше налогов

5. Снижение налогов на землю для многодетных

6. Льготная ипотека для многодетных

7. Погашение 450 тысяч рублей ипотеки для многодетных (2 раза)

8. Запустить льготы для многодетных задним числом

9. Строить свой дом в ипотеку

10. Освободить застройщиков от НДС на соцобъекты

11. Задача правительство проработать поддержку для многодетных

12. Индексация пенсий сверх прожиточного минимума (3 раза)

13. Чиновникам нужно уважать людей

14. Улучшения медицины

15. Избавить от лишних справок и очередей в больницах

16. Снять возрастные рамки в программе «Земский доктор» (2 раза)

17. Выделить деньги на борьбу с онкологий

18. Борьба со свалками (3 раза)

19. Все школы через два года должны быть переведены на современные условия обучения

20. Ввести программу «Земский учитель»

21. Строительство домов культуры

22. Поддержка библиотек

23. Импортозамещение

24. Рывок в сельском хозяйстве

25. Создать бренд экологически чистой продукции

26. Остановить давление на бизнес (3 раза)

27. Железнодорожное движение по Крымскому мосту

29. Развитие рабочих профессий(4 раза)

30. Россия была и будет суверенным, независимым государством — это аксиома

31. Угроза Запада (6 раза)

32. Новое вооружение (3 раза)

33. Социальная справедливость

Всего аплодировали 52 раза

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