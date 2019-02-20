Нет новостройкам рядом со свалками: Какие изменения предполагает мусорная реформа, о которой говорил Президент в послании

Владимир Путин в послании Федеральному собранию не обошел и пресловутую мусорную тему. С января в стране начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). То есть бытовым мусором. Люди должны видеть, за что они платят деньги и какие реальные изменения происходят — сказал президент. И призвал не накапливать новые тонны мусора, а повысить обработку отходов с 8-9 процентов до 60.

- «Экология» - один из основных нацпроектов, и эта та сфера, где быстро будет виден результат. Сейчас целая отрасль создается, хотя она, конечно же, не создается по мановению волшебной палочки. В прошлом году было построено 40 современных сортировочных заводов в стране. Сорок! - рассказал «КП» Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна». - Каждый такой объект — это барьер, уменьшающий негативное воздействие на природу. Есть еще вопросы и другого плана. Мало построить современные заводы - если при этом у нас мусор будет лежать по берегам рек и в лесу после пикников. Нужно, чтобы все понимали, для чего реформа обращения с отходами нужна.

Или еще. У нас всегда была история, когда новостройки строятся, а рядом свалка. А кто ж выдавал разрешение на строительство? Президент призвал ко всем таким вопросам подходить комплексно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693014" frameborder="0"></iframe> Путин - о проблемах с мусором.

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