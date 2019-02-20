2019-02-20T17:44:45+03:00
Звезды

Паулина Андреева сделала паузу в работе по медицинским показаниям

Актриса решилась на очень важный для себя шаг
Ольга ЛИБГАРДТ
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Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Паулина Андреева решилась на очень важный для себя шаг по состоянию здоровья. Актриса вынуждена отказаться от съемок и игры на сцене, не посещала светские мероприятия.

Паулина Андреева решилась на перемены во внешности. Звезда сериалов "Спящие" и "Метод" поставила брекеты по рекомендациям врачей.

Актриса скептически относится к стереотипу о несексуальности людей с брекетами. "Я понимала, что по медицинским показаниям мне это нужно. Я выделала на это время в жизни и сделала. Мне не кажется, что это антисекс. Здорово, когда человек заботится о своем здоровье и внешнем виде. У меня вообще не было никаких переживаний", - поделилась звезда в интервью программы "Кино в деталях".

На время, когда Андреевой пришлось носить брекеты, она сделала паузу в работе. Таким образом для широкой аудитории долгое время и вовсе оставалось тайной, что Паулина носит брекеты.

Так как у нее появилось свободное время, знаменитость ходила на кастинги и прослушивания. Кроме того, перерыв в кинокарьере артистка использовала еще и для того, чтобы отучиться на сценариста.

Актрисе нравится ее новый образ. "Для меня это не было сложным решением", - резюмировала 30-летняя Андреева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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