Сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи Комиссарова снова беременна

Парализованная Мария Комиссарова беременна. Будущий малыш станет вторым в семье звезды фристайла.

chaadaeva_maria Парализованная Мария Комиссарова объявила о второй беременности

Бывшая 28-летняя спортсменка призналась, что больше не может скрывать радостное известие. Ведь за последние годы она привыкла делиться с фанатами всем, что происходит в ее жизни.

"Все, больше не могу молчать! Я беременна! Так тяжело вам не рассказывать было, а ведь уже 13 недель, второй триместр начался. Ну что, кто догадывался?", - написала она в соцсети.

К тексту фристайлистка добавила видеозапись, на которой показала клинику, в которой проходит обследование, и хвастается снимками УЗИ. В комментариях к посту Комиссарова рассказала, что пока не знает пол будущего ребенка. При этом спортсменка пообещала подробно рассказывать о самочувствии и течении беременности. Ближайшие месяцы Мария планирует посвятить подготовке к родам.

Мария Комиссарова стала известна на всю страну после того, как в 2014 году во время тренировки на Олимпиаде в Сочи сломала позвоночник. В тот же день она была доставлена в ближайшую больницу, где была прооперирована. Спустя несколько дней спортсменка отправилась в Мюнхен для повторной операции. Сейчас бывшая спортсменка продолжает лечиться в Испании.

chaadaeva_maria В 2017 году Мария Комиссарова родила сына

Она вышла замуж за давнего возлюбленного Алексея Чаадаева, а в 2017 году родила сына. Мария регулярно рассказывает поклонникам о самочувствии и материнстве. Звезда фристайла неоднократно признавалась, что появление на свет первенца полностью изменило ее жизнь. Несмотря на то, что девушка парализована ниже талии, ее первая беременность протекала без осложнений. Поклонники надеются, что Комиссарова и в этот раз родит здорового малыша.