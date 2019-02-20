США делали всё, чтобы сорвать подписание мирного договора между Москвой и Токио

Выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин в числе внешнеполитических задач допустил улучшение отношений с нашим восточным соседом:

— Продолжаем развивать политический диалог и экономическое сотрудничество с Японией. Готовы к совместному поиску взаимоприемлемых условий для заключения мирного договора, — сказал российский лидер. В связи с этим «КП» вспоминает: а как так вообще вышло, что этого важнейшего документа между двумя державами до сих пор нет?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693027" frameborder="0"></iframe> Путин - о приоритетах России во внешней политике.

С момента окончания Второй мировой прошло уже 74 года, но Россия и Япония всё ещё находятся в состоянии войны. По крайней мере, на бумаге. Мирный договор самураи заключили в Сан-Франциско в 1951 году, но… только с нашими бывшими союзниками по антифашистской коалиции, американцами. Где формально отказались от всех притязаний на Курилы. А потом заявили: спорные территории (Кунашир, Шикотан, Итуруп и группа островов Хабомаи) — это якобы не часть Курильской гряды, а какие-то отдельные острова, и на них, мол, тот наш отказ не распространяется.

При Хрущеве в 1956 году две страны всё-таки приняли Совместную советско-японскую декларацию в Москве, обозначив «стремление к миру». Не отличавшийся государственным умом Хрущёв, ранее подаривший Украине Крым, был готов отдать японцам два острова при условии заключения мирного договора. Но Токио требовал все четыре. Это показалось слишком даже недалёкому Никите Сергеевичу.

В 1992 году острова подумывал отдать Ельцин, но, как свидетельствуют рассекреченные архивы его переговоров с коллегой, тогдашним президентом США Джорджем Бушем-старшим, Бориса Николаевича отговорили советники. Заявив: народ против, отдашь — в Москву можешь не возвращаться

— В том, что мирного договора до сих пор нет, немалая «заслуга» США, под чьим внешним управлением Япония де-факто находилась после Второй мировой, — сказала КП политолог, доцент Дальневосточного федерального университета Лариса Распутная. — В середине пятидесятых Вашингтон пригрозил, что если Токио пойдёт на мировую с Москвой, то американцы никогда не вернут японцам Окинаву (оккупированную после окончания войны). Штатам важно было сохранить напряжённость у границ СССР в стратегически важной тихоокеанской зоне. Любые попытки отдать часть российской земли откроют ящик Пандоры: даже если японцы получат два острова из четырёх, они посчитают это нашей слабостью и будут «дожимать» остальные два. На «своих» островах американцы с радостью разместят ещё одну военную базу, чтобы запереть наш флот в Охотском море. Наконец, в советское время почти 50% улова рыбы приходилось на прибрежную зону Курил, богатых биоресурсами. Это ценнейшее достояния, а недавно там на шельфе ещё и нефть нашли. Более того, до войны японцам принадлежала также южная часть Сахалина, и передача остров может всколыхнуть ещё и этот давний спор.

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