«У нас простые, понятные и удобные продукты»

Почта Банк - самая динамично развивающаяся кредитная организация в России. Он появился всего несколько лет назад. Но уже обогнал многих конкурентов и по масштабу сети, и по темпам роста. Как это удалось? И почему банк по многим продуктам предлагает более выгодные условия, чем его конкуренты? Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи мы поговорили с президентом - председателем правления Почта Банка Дмитрием Руденко.

«ЭКСПАНСИЮ ЗАВЕРШИЛИ, БУДЕМ ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ»

- Дмитрий Васильевич, форум в Сочи – инвестиционный, с акцентом на регионы. Планируете ли продолжать свою экспансию по стране?

- Основное формирование сети мы завершили. План создания банка предусматривал, что мы будем очень быстро открываться в первые три года. Мы это и делали: открывали по несколько тысяч точек в год. Никто в индустрии никогда не показывал такого темпа развития. За это время набрали 10 миллионов клиентов. Это уже величина! На уровне крупнейших банков страны, которые работают не один десяток лет. Сейчас у нас 18 тысяч точек – мы есть в каждом втором отделении почты по стране. Точечно будем идти и дальше, но сейчас главная задача – повысить эффективность там, где мы уже есть. То есть мы входим в интенсивную часть проекта.

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ - КОШЕЛЕК, КОТОРЫЙ ВАМ ПЛАТИТ ПРОЦЕНТЫ»

- Ваш флагманский продукт - это сберегательный счет. Но счета есть во всех банках. Неужели здесь можно как-то отличиться?

- Все банки умеют открывать текущие счета – это основа. Но для того, чтобы эта основа стала привлекательной, надо было ее по-другому упаковать. Обычно банки на текущий счет либо совсем не начисляют проценты, либо начисляют очень маленькие. В нашем случае это счет, на котором можно не только держать деньги, но еще и копить их. Очень удобный инструмент для людей с небольшими доходами или в регионах, где человек еще не готов управлять своими небольшими активами. Ему проще использовать один счет, куда начисляются проценты и есть возможность в любой момент воспользоваться деньгами, поскольку доходы невысоки. Но в нашем случае это еще и единственный бумажный договор - окно в мир мобильного банка для тех, кто готов им пользоваться. А в мобильном банке мы умеем делать все. Выдавать кредиты и подписывать их цифровой подписью – то есть в банк вообще можно больше не приходить. Поэтому сберегательный счет - это для нас главный продукт. «Ключ-счет», если так можно сказать. И мы постарались эту философию донести до клиентов. Часть людей, например, более старшего возраста, увидели в нем очень удобную копилку. Другие – через сберсчет стали цифровыми клиентами и поняли, что офис банка как таковой им больше не нужен.

- Какая ставка по этому счету?

- Может доходить до шести процентов годовых. Это зависит от категории клиента. Наибольшие привилегии у пенсионеров, зарплатных клиентов или если вы исполняете определенные параметры использования карты.

- С чего такая щедрость? Многие банки остатки на текущих счетах воспринимают как основной ресурс, потому что это бесплатные деньги…

- Мы посчитали, что так будет честнее и понятнее. Да, мы могли построить классическую конструкцию. Вот текущий счет – на нем ничего нет. А есть накопительный счет, на который будут начисляться проценты. Но поверьте, 80% населения, особенно возрастного, не понимает этой конструкции, они честно оставляют деньги на текущем счете и не получают никаких процентов. Поэтому для простого человека мы сделали такой сберегательный счет. Это кошелек, который всегда с вами благодаря карте и мобильному приложению, но который вам еще и платит проценты за то, что в нем лежат деньги.

- Обычно в банках большая линейка вкладов. Глаза разбегаются. У вас всего несколько позиций. Почему?

- Когда мы начинали, то хотели сделать некий «финансовый фастфуд» в хорошем смысле этого слова. Чтобы у нас были простые, понятные и удобные продукты. Непонятно, зачем банки делают по 60 типов вкладов, что даже менеджер банка не может объяснить, чем они отличаются. У продавца в голове тоже 2 - 3 продукта, не больше. Где выше ставка, а где можно не только копить, но и снимать часть денег. Все. Поэтому у нас очень простой выбор. А в мобильном банке мы и вовсе упростили задачу для клиента. Мы отталкивались от цели. Вы хотите купить машину? Сколько денег вам нужно? Когда планируете купить? Приложение предлагает подходящий продукт: вот накопительный счет, а вот можете подключить автоматический перевод средств с каждой зарплаты. Максимальный комфорт для клиента.

КРЕДИТНЫЙ КЭШБЕК

- У вас есть очень интересный продукт для заемщиков - «Гарантированная ставка». Объясните, в чем его суть?

- Она очень простая. Когда мы хотим взять кредит, то видим рекламную ставку и приходим в банк, надеясь ее получить. Абсолютно все люди так думают. А потом выясняется: чтобы ее получить, надо иметь либо идеальный кредитный рейтинг, либо официальную большую белую зарплату и т.д. Как правило, вам предлагают другую, более высокую ставку. И банкиров можно понять. Они опираются на статистику. Но что происходит с вами? Разочарование! Мы решили сделать по-другому. Мы сказали: «Дорогой клиент, ты можешь подключить себе услугу «Гарантированная ставка». Если вернешь кредит вовремя и без просрочек, ставка будет самая маленькая, которая есть в банке на сегодня. И разницу между тем, что ты нам отдал и тем, что составляет эта ставка, мы тебе вернем прямо на счет».

- То есть, вернете эти деньги?

- Да, вернем. Фактически скажем – мы ошиблись при принятии кредитного решения, посчитали тебя рискованным заемщиком, а ты доказал нам, что хороший клиент.

- Получается это еще и стимул для клиентов быть более ответственными? Такой кредитный кэшбек…

- Да, конечно. А если вы в месяц по любой карте банка или в мобильном приложении тратите не менее 10 тыс. рублей, ваша ставка по кредиту снизится на 2 процентных пункта. И одновременно, если у вас открыт вклад, ставка по нему вырастет на 0,25%, а процент на остаток на сберсчете – на 1%. Это т.н. тариф «Активный» – своего рода программа лояльности для активных клиентов банка. То есть вы можете сами влиять на размер ставки по кредиту или вкладу, всего лишь совершая повседневные траты и платежи. Мы специально установили небольшой порог по ежемесячным транзакциям, поскольку наши клиенты проживают не только в крупных городах, но и малых населенных пунктах, в которых люди, как правило, тратят небольшие суммы. Мы не предлагаем клиентам тратить больше, мы предлагаем делать это с помощью карт Почта Банка.

- А какие еще новинки планируете запустить?

- Скоро запустим два продукта. Во-первых, кредитную карту c кэшбэком. Условия пока обсуждаем. Запрос от рынка есть. Хотели бы, чтобы кэшбек был высоким. Особенно в отдельных категориях. Во-вторых, карта «Марки». Она объединяет программы лояльности брендов из различных категорий и дает возможность накапливать бонусы за ежедневные покупки и использовать их у одного из партнеров программы. На первом этапе к программе подключились 8 партнеров: «Перекресток», «Пятерочка», «Ростелеком», «Горздрав», «36,6», «Одноклассники», «АльфаСтрахование», «М.Видео». В дальнейшем список партнеров программы будет расти и охватит максимальное количество популярных марок в различных категориях.

С помощью одной карты вы можете управлять своей программой лояльности: выбирать и менять бонусную программу партнера исходя из своих покупательских предпочтений и ежедневных трат, а также увеличить начисления в своей любимой программе. Совершая повседневные покупки, вы будете накапливать бонусные единицы, которые затем сможете по своему усмотрению сможете использовать при оплате товаров и услуг у выбранного партнера.

Всего за 3 года работы Почта Банк построил масштабную сеть и приобрел 10 миллионов клиентов. Фото Почта Банка.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД

- Другой популярный продукт - кредитная карта. Банки с каждым годом увеличивают минимальный срок, за который можно вернуть деньги и не платить проценты. Сначала было 30, 60, 100 дней. А вы предложили 120 дней…

- Да, у нас один из самых больших льготных периодов на рынке. Мы выросли из POS-бизнеса (кредиты в точках продаж. - Ред.) и прекрасно знаем, что для людей среднего достатка кредитная карточка - зачастую это способ купить какую-то вещь в рассрочку. А если это так, то почему бы не дать четыре месяца беспроцентно пользоваться этой рассрочкой. Если человек погасит вовремя, то процентов банку он не заплатит. Просто регулярно будет вносить минимальный платеж - и все. Но при этом это еще и полноценная кредитная карта. Если вы хотите совершить большую покупку или вам нужно больше времени - пожалуйста.

- Раньше довольно большой спрос был на кредиты в точках продаж, а сейчас с развитием карточных продуктов, мне кажется, это уходит…

- Я бы так не сказал. По опыту западной Европы - 25% продаж происходит с помощью именно кредитов, а не кредитных карт. У нас примерно такой же процент. Почему? Это более понятная сделка. Вот мне нужен холодильник, и я хочу понимать, сколько мне каждый месяц платить. В этом случае лучше потребительского кредита решения нет.

- Но он же обычно дороже…

- Не факт. Сейчас очень много рассрочек, когда вы вообще можете купить товар без процентов. По сути, вам торговая сеть даст скидку, равную процентам банка. Это договоренность между банком и магазином, технология понятная.

НАРОДНЫЙ КОБРЕНД

- Сейчас пользоваться обычной картой, наверное, немножко странно, когда на рынке есть кобрендовые карты, используя которые можно получить сразу двойную выгоду. Но большинство кобрендов заточены под узкий сегмент. Например, те же авиамили. Как часто средний человек летает? Не очень часто. Вы же запустили действительно народный кобренд - с сетью «Пятерочка»…

- Все кобрендовые карты должны строиться на принципе лояльности. Ну а что может быть лояльнее, чем еда? Вы можете отказаться от просмотра любимого фильма или еще от каких-то приятных вещей, но отказаться от еды сложно. А «Пятерочка» - один из крупнейших ритейлеров, и мы им предложили своеобразную кобрендовую программу. У нас очень большой клиентский поток в наших 18 тысячах точках. Клиенты Почта Банка - это почти полное пересечение с покупателями продуктовых сетей. Наш продукт работает следующим образом. Если вы тратите деньги в «Пятерочке», вы копите баллы гораздо быстрее, чем по их собственной дисконтной карте. А если вы тратите деньги не в «Пятерочке», вы все равно копите баллы, которые потом можете потратить в «Пятерочке». Примерно год назад программа запустилась. И уже выпущено больше полутора миллионов карт.

- Значит, действительно выгодно…

- Более того, мы решили запустить совместный пилот. Лучшая точка продажи кобренда – это тот бренд, который генерирует продажи. Мы планируем разместить более 50 стоек в магазинах «Пятерочка» в разных городах. Первые продажи говорят, что мы будем еще успешнее. Причем для клиентов получается двойная выгода. Представьте конструкцию. Карта привязана к нашему сберегательному счету, о котором мы говорили. Вы получили пенсию, пошли за продуктами, оплатили покупки картой - в итоге и баллы заработали, и повышенный процент на остаток на счете получили.

Дмитрий Руденко: «Для пенсионеров у нас лучший продукт на рынке».Фото: Андрей Минаев

СЕМЬ ЛЬГОТ И СКИДОК ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

- Кстати, раз вы упомянули о пенсии. Какие наиболее интересные продукты есть у банка для пенсионеров?

- Для пенсионеров у нас вообще лучший продукт на рынке. Во-первых, перевести к нам пенсию проще простого. Если это точка с нашим сотрудником, то мы поможем заполнить заявление в электронном виде и сами отправим его. Если это отделение почты с почтовым сотрудником, то он тоже будет рад вам помочь оформить заявление на перевод пенсии. Во-вторых, мы бесплатно выдаем карту «Мир». В-третьих, с появлением пенсии процент на остаток на сберегательном счете увеличивается до максимума - 6% годовых. В-четвертых, для пенсионеров у нас особые условия по кредитам и вкладам. В-пятых, есть кэшбэк-программа – по некоторым категориям мы возвращаем пенсионерам до 3% от суммы покупки в определенных категориях. В-шестых, пенсионеры могут оплачивать коммунальные платежи без комиссии. Мы с удовольствием вам поможем настроить все шаблоны, автоплатежи и не будем брать за это деньги. И наконец, пенсионер может воспользоваться бесплатным сервисом «Линия заботы», где предоставляют медицинские, юридические и социальные консультации. Мы даем телефон – можно позвонить на горячую линию и получить ответ. То есть, мы постарались и финансово, и структурно все упростить и сделать выгодным.

«В МОБИЛЬНОМ БАНКЕ МЫ УМЕЕМ ДЕЛАТЬ ВСЕ»

- Какие преимущества ваш мобильный банк дает клиентам?

- Время - это самое дорогое, что у нас есть. Если мы сможем сэкономить время нашим клиентам, значит мы все делаем правильно. Как я говорил, в мобильном банке мы умеем делать все. У нас можно один раз прийти в банк, заключить соглашение и больше не приходить. Все можно делать удаленно. Открыть любой продукт, в случае с кредитами можно в мобильном банке оставить заявку, ее рассмотрят, и если вас все устраивает, вы можете цифровым паролем подписать соглашение - и деньги тут же придут на счет. Это современный банкинг. Для этого не надо тратить свое время.

ДЕТСКИЙ БАНКИНГ

- Вы ведете работу даже с подростками, которые еще не могут быть вашими клиентами. Зачем?

- В мировой практике почтовые банки - это надолго. Это часть инфраструктуры государства. Банковский бизнес все меньше и меньше становится бизнесом разовых сделок. Простой пример - Япония. Там, если рождается ребенок, принято дарить деньги. Счет открывают в японском почтовом банке. Вот и мы решили, что к потенциальным клиентам нужно приходить чуть ли не с самого рождения.

- Как именно?

- У нас есть приложение «Почта Банк Младший». Там все операции совершаются в игровой форме. Ребенок может сам управлять своими деньгами, которые ему выделяют родители. Это актуально для детей 8 - 10 лет, когда у них приходит осознание, что такое деньги. Конечно, приложение привязывается к счету взрослого человека - нашего клиента. И все операции совершаются под контролем. Чтобы дети потом были успешными, они должны учиться экономить, жить в рынке и правильно управлять деньгами, знать, чего они стоят.