2019-02-20T18:45:58+03:00
Звезды

Режиссер Игорь Масленников о послании Путина: Надо двигать культуру в народ как можно глубже

Создатель одного из самых любимых фильмов страны - киносериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» - поддерживает предложение президента о реконструкции и строительстве сельских ДК
Евгения КОРОБКОВА
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Режиссер Игорь Масленников. Фото Олег Золото/Интерпресс/ТАССРежиссер Игорь Масленников. Фото Олег Золото/Интерпресс/ТАСС
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Напомним, в послании Федеральному собрания Владимир Путин предложил «в рамках национального проекта выделить 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сельских музеев и домов культуры».

- Я сейчас слушаю послание президента и со всем, что он сказал относительно культуры - я абсолютно согласен, - прокомментировал «КП» слова главы государства режиссер Игорь Масленников. - Я поддерживаю все, мне кажется направление правильное. Особенно что касается сельских клубов. Обязательно, обязательно, нужно возрождать сельские клубы. Культуру надо двигать в народ как можно глубже. Мне и самому приходилось выступать в сельских клубах, и у меня училось несколько ребят из деревенских школ. Они готовились к поступлению в театральный в клубах. Это были грамотные и толковые ребята, которые потом поступали в Питер и Москву. Я просто не понимаю, зачем было приводить клубы в негодность. Хотя, конечно, понимаю: все стали слишком много думать о деньгах.

А актриса Елена Санаева считает, что наравне с культурой, в селах и деревнях нужно налаживать и саму жизнь, а главное строить и ремонтировать сельские школы:

- Возрождать сельские клубы - хорошее дело. Но у села есть огромное количество и других проблем. Жить совсем, совсем непросто, содержать скот и птицу невыгодно. Деревни и села вымирают, тут не до клубов. Может быть, прежде чем поддерживать клубы, стоило бы поддержать школы? Сколько их позакрывалось в селах, деревнях. Без клуба село как-нибудь проживет, а вот без школы - увы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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