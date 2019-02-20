Политолог: Нам не нужно ставить ракеты на Кубе - достаточно подлодок в Атлантике

- Означают ли такие слова российского президента, что наши ракеты могут быть нацелены на восточное побережье североамериканского континента, например, с территории Кубы и Венесуэлы?

- Впервые с высокой трибуны со стороны России было сказано — откуда бы ни стартовала ракета, центр принятия решения о нападении на нас будет атакован немедленно. Проследив цепочку заявлений и решений, начиная с 1 марта 2018-го, можно утверждать — ставка сделана на применение стратегического ядерного оружия. Против потенциального агрессора — и все понимают, кто это. И также понимают, что система ПРО бессильна перед нашими новыми вооружениями. И результативность удара возмездия гарантирована на 100 процентов. После выступления нашего президента должны последовать поправки в оборонную доктрину России. Нашей стране не оставили выбора — когда против нас размещают ракеты так, что их подлетное время уже составит 10-12 минут, а в реальности, если ракеты встанут в Прибалтике — всего 7 минут.

Что касается того, откуда ракеты возмездия могут стартовать, то Кубу мы вернем вряд ли - они не согласятся. Венесуэла — тоже не вариант. Вероятный вариант — подлодки на боевом дежурстве в западной Атлантике. И не только те семь АПЛ, о которых было сказано в послании.

В последних числах февраля Трамп и Си Цзыньпинь должны на своей встрече подписать соглашение, где может быть сказано, что США и Китай являются главными стратегическими союзниками друг друга. И двухконтурный мир приобретет новый формат. И тогда американцы забирают Кубу с Венесуэлой — без звука, никто пикнуть не успеет.

Так что не надо рассуждать о возможном размещении ракет на Кубе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693070" frameborder="0"></iframe> Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

- Если ракеты на запад Америки будут направлены с Чукотки и с севера Камчатки — американцев это не сильно будет волновать?

- Ряд наших экспертов рассуждают категориями Второй мировой — у меня есть артдивизион — им я накрою столько то километров за Одером.

Сегодня этого не надо. Есть уязвимые чувствительные точки, которые для нас досягаемы — этого достаточно. При потенциальной гибели ключевых американских центров Аляска с тихоокеанским побережьем мало кого будут волновать.

- Итог какой?

- Для мира весьма печальный. Американцы фактически обнулили мировую систему безопасности. В условиях, когда ответное время не критическое, а сверхкритическое, решения принимаются машинами, а не человеком. Роль роковой ошибки с обеих сторон становится высокой до чрезвычайности.

Мы должны начинать встречный бой, апеллируя к Европе, главным образом, — европейцы должны наконец понять, чем это чревато.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693039" frameborder="0"></iframe> Путин - о комплексе Авангард.

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