Арас Агаларов: Задача бизнеса – исправно платить налоги. А как правильно их потратить, решает правительство

- Арас Искендерович, лично вас что «зацепило» в Послании главы государства Федеральному собранию?

- Знаете, президент поставил очень амбициозные очередные задачи, которые требуют больших финансовых ресурсов.

Где взять эти ресурсы – вот главный вопрос, который стоит перед правительством. Как будет действовать правительство – посмотрим.

Оно может пойти по пути увеличения НДС, чтобы обеспечить выполнение этих грандиозных задач. Или, наоборот, решится на ослабление налогового бремени, что было бы, на мой взгляд, более прагматично. Потому что «кривую Лаффера» никто не отменял.

Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС»: Чтобы страна могла выполнить амбициозные задачи, которые поставил президент, правительство должно ослабить налоговое бремя 00:00 00:00

- Давайте объясним...

- Лаффер - это экономист, который в свое время вычислил кривую, по которой повышение налогов до определенной точки приводит к уменьшению сбора. Так вот, мы давно перешагнули через этот рубеж, и дальнейшее повышение налогов будет приводить только к суммарному снижению поступлений в бюджет.

- Теперь понятно.

- Если правительство пойдет по пути увеличения налогов, я думаю, будет хуже. Потому что поступления в бюджет зависят от налогового давления. И, на мой взгляд, чем выше оно, - тем меньше будет поступлений.

- Это касается только бизнеса или вообще всех предприятий, в том числе государственных, а также рядовых граждан, то есть физических лиц?

- Всех предприятий, в том числе и рядовых граждан. В каком смысле?

- Да!

- Большие, амбициозные задачи, которые ставит президент перед страной, могут быть реализованы только при решении тех проблем, о которых я только что сказал.

- А у вас все-таки прогнозы какие? Удастся ли выполнить поставленные президентом задачи? Повернется ли правительство «лицом к реальности»?

- Думаю, должно. Надеюсь, во всяком случае, на это.

- Обычно мы с вами размышляем и о том, что будет с нашим рублем, что - с иностранной валютой, как это может повлиять на наши планы…

- Это зависит от Центробанка и Минфина. Так как у нас, помимо обычных участников рынка, то есть «продавец – покупатель», есть еще, в качестве покупателя, Минфин, он мог бы приобретать ровно столько, чтобы обеспечить постоянный курс рубля. Если так будет, то, думаю, что перспективы у нас - очень хорошие.

- Чем нынешнее Послание отличается от предыдущих? Вы, как крупный бизнесмен, поправки будете делать в своей работе?

- Социальная направленность этого Послания очевидна. Тут перед бизнесом никаких социальных задач не ставилось, это все относится к бюджету, региональным, муниципальным властям.

Наша задача – обеспечивать ритмичное ежемесячное поступление в бюджет налогов. Это - задача бизнеса. А задача государства – эти деньги грамотно распределять.

- Сколько в вашем бизнесе всего работающих?

- У нас больше 10 тысяч.

- Вы все свои обязательства как работодатель, перед ними выполняете? Будете ли какие-то поправки делать?

- А мы не можем не выполнять. Сегодня законодательство так устроено, что - если малейшая задержка заработной платы, то не просто ответственность, а уже даже уголовная ответственность может наступить.

- То есть - трудящиеся, которые у Араса Агаларова работают, - они защищены?

- Не только у Араса Агаларова, они у всех защищены. У нас все, кто трудится, получают заработную плату вовремя. Этот вопрос решен давно.

- И социальный пакет?

- Конечно, тоже получают.

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