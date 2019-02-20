Жуткий американский сервис: послать экскременты в праздничной упаковке тому, кого ненавидишь

На днях новость об этом американском сайте была широко озвучено на популярном итальянском радио. И тут же пошла гулять в итальянских соцсетях, вызвав бурю обсуждений. Сайт Shitexpress — это узконаправленный сервис, который позволяет отправить посылку определенного рода кому угодно почти по всему миру совершенно анонимно.

«Нет ничего, что могло бы заменить выражение лица получателя после открытия коробки с дерьмом внутри!» - пишут создатели сервиса. Они всерьез считают, что для тех, кто имеет врага или хочет кому-то отомстить, этот сервис — самое лучшее решение, и теперь, мол, его «мечта» о мести легко станет реальностью.

Когда заходишь на сайт, то на нем большими буквами анонсировано, что это самый простой способ в мире послать кому-то... гм-м... это.

Затем предлагается представить того, кого на самом деле ненавидишь. И конечно же вообразить его лицо, когда он получает красивую праздничную упаковку с намеком на приятный подарок внутри, открывает его с радостным предвкушением, а там — вонючий сюрприз!

После этого клиент, считай, готов к заказу, ему предлагают выбрать животного, чьи экскременты он хочет послать (и на сайте уточняется, что кал разных животных имеет разный запах, консистенцию и цвет), затем написать адрес получателя, выбрать упаковку — простую или праздничную (день рождения, новый год и т.д.), анонимную или подписанную, а дальше оплатить доставку. Цена посылки 16,95 долларов или 12,95 евро, а также можно расплатиться в биткоинах - 0,05 BTC.

Пользователи отреагировали на новость со свойственным им юмором. И сразу же начали делиться своими рассказами. Одна женщина рассказала, что научила свою собаку гадить под дверь любовницы бывшего мужа. С мужем уже давно развелась, но гадить любовнице продолжает. И если бы такое написала женщина в русскоязычном сегменте интернета, ей бы уже указали на недопустимость и пристыдили бы. А эту дамочка получила только сплошные комплименты, фразы "ты лучшая", "гениальная идея" и "научи меня, как это сделать". Серьезный мужчина в галстуке переспрашивает, экскременты должен «произвести» отправитель или компания об этом позаботится? Одна итальянка тоже без зазрения совести рассказывает случай, как в детстве ей очень не нравилась соседская девочка и она сделала специально для нее «конфеты» из куриного помета, завернула его в конфетные обертки и угостила этим девочку. До сих пор не понимает, почему бабушка той девочки за ней потом гналась, ругалась и надавала ей по рукам, хотя ей эта забава пришлась по вкусу и очень ее развеселила.

Впрочем, пока одни упражняются в остроумии или советуют послать грузовик экскрементов избранным политикам, а другие не стыдясь рассказывают о подобных жестах со своей стороны, третьи все же закономерно восклицают, куда мы как человечество в целом докатились, разве недостаточно уже агрессии и невоспитанности, которыми пропитана атмосфера современного социума, что это идея уровня детского сада, вопиющая глупость и вызывает только грусть...

Однако, к сожалению, этот жуткий сервис присутствует уже в еще 86 странах. Правда, пока чаще всего - 49,8% - его используют в США. Но на сайте хвастаются тем, что спрос на него растет и их обороты увеличиваются.