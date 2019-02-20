Олег Сирота: «Наши экопродукты в Европе оторвут с руками!»

В своем ежегодном послании Владимир Путин дал правительству поручение создать российский защищенный бренд "зеленой продукции". С гарантией высокого качества и прицелом на экспорт. "Наше естественное преимущество, и, я думаю, все с этим согласятся, это огромные природные возможности, - заявил президент. - Их надо использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции... На внешнем рынке пойдет все влет, уверяю вас. Там ничего чистого вообще не осталось за границей».

Инициативу прокомментировал подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота:

- Это крайне важная тема - производство «зеленой», экологически чистой продукции и даже создание специального защищенного бренда для нее, - рассказал он "Комсомолке". - Для нашей страны - это отличная возможность наладить экспорт и вдохнуть жизнь в фермерство. Биопродукты - это самый растущий продуктовый сегмент в мире. В отдельных землях Германии «зеленые продукты» уже занимают 12-13% рынка и эта цифра продолжает расти. Однако процесс сильно тормозится нехваткой чистых, не отравленных земель, в которые не вносились опасные вещества как минимум 5 лет, а с этим у них проблемы. И вот здесь у нашей страны действительно есть колоссальные резервы: не распаханные поля и поля, в которые десятилетиями не вносились различные вредные вещества. Такого нет ни у одной страны в мире. Да, многие земли заросли и придется попотеть, чтобы выкорчевать лес и распахать, но это действительно наша уникальная возможность и мы должны ей воспользоваться.

После появления этого экологически чистого национального бренда мы пройдём сертификацию. Для нашей сыроварни это даст прекрасную возможность для налаживания экспорта в Европу. Хороший сыр - это прекрасно, а вот экологически чистый сыр со всеми сертификатами из России по нашим ценам - да там это с руками реально оторвут! Осталось понять правила игры, как будет проходить сертификация, кто её будет делать и по каким нормативам. Будем внимательно следить за этим.

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