Юнус-Бек Евкуров, отец пятерых детей: Все начинается с семьи, все добрые поступки человек совершает ради своих детей

- Товарищ генерал, что вас «зацепило» в Послании, с которым глава государства обратился к Федеральному собранию в среду, 20 февраля?

- Такой, знаешь, народный характер Послания. Просто - народный. Все касается помощи простым людям, малообеспеченным, поддержки семьи. Президент именно на этом сделал много акцентов. На это нацелены все меры, начиная от налоговых преференций, заканчивая контролем за повышением пенсионных выплат и пособий многодетным семьям.

И правильно - все начинается с семьи, все добрые поступки человек совершает ради своих детей.

Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии: «Жизнь людей должна стать лучше в самые ближайшие месяцы. Нет, я не беру «под козырек» - исхожу из реальных возможностей.» 00:00 00:00

- Этот у вас, Юнус-Бек, - прямо как эпиграф.

- Ну, типа того - самое-самое важное.

И второе, Саш, что по-хорошему «зацепило»... Сигналы - спокойные и веские, которые Владимир Путин направил нашим западным партнерам и особенно - США, которые вышли - в одностороннем порядке - из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). И сказано об этом миролюбиво, без агрессии.

- Если учесть направленность Послания на решение внутренних социальных проблем, какие-то корректировки вы, как глава республики, ваше правительство, министры - будете там у себя делать?

- Да, там много пунктов, которые напрямую касаются действий властей в регионах. Особенно в таких дотационных, не обеспеченных, по историческим причинам, как Ингушетия.

Тезисы по бизнесу, малому и среднему предпринимательству – это тоже нас касается, это то, за счет чего наша республика может развиваться...

Президент поставил задачу - по совершенствованию федерального законодательства - депутатам Государственной Думы. И мы также будем корректировать свою работу с учетом этих изменений.

В частности, надо скорректировать налоговую политику в республике в соответствиями с новыми нюансами налоговой политики государства.

- Юнус-Бек Баматгиреевич, у вас там в гостях недавно побывали сразу несколько федеральных министров...

- Нет, это не гости, а федеральные чиновники, полномочия которых распространяются по всей стране. Они видят на месте, куда уходят деньги, как они расходуются. Ну, и для нас, регионов, тоже огромная польза.

Когда, например, прилетела министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева, она побывала во многих садиках, школах, встретилась с детьми.

Пообщалась с педагогами, коллективами - поделилась своим видением наших проблем, поняла наши условия и вникла в пожелания. То же самое – Чеботарев Сергей Викторович.

- Это министр по делам Северного Кавказа.

- Да. Мы обменялись мнениями, изучали проблемы, связанные с развитием курортов Северного Кавказа. Большой пласт работы перевернули...

- Я обратил внимание и на ваш жесткий график, когда вы бываете в Москве. У вас по минутам расписано, где вы бываете, в каких министерствах, ведомствах. Вы ездите приглашать в свою республику, да? Подарки дарить или какие-то вопросы решать, или контакты укреплять?

- Принцип такой у меня вообще – подарками не ставить себя в неудобное положение. Надо отдать должное, что и федеральные министры, и руководители не особо приветствуют какие-то дары. Единственное – можем угостить ингушским медом или преподнести какой-то сувенир национального колорита, чтобы рекламу своей продукции сделать, не более того.

- И, возвращаясь к началу разговора... Скажите откровенно - эти амбициозные задачи, которые президент поставил, - они реальные вообще, они по силам нам? Ну, стране...

- Задачи - реально тяжелые, очень сложные, но они выполнимые. Поэтому... мы здесь не сами по себе, не брошены одни, а, наоборот, получаем колоссальную помощь. Объем средств, которые надо осваивать, огромный. Многие вещи - ну, проекты - надо с нуля начинать. Но у нас нет вариантов задачи не выполнить. Мы их выполним обязательно.

- Как приказ, да? Это потому, что вы - военный, генерал, и вы - сразу под козырек берете...

- Да нет, нет такого. При чем тут «под козырек»? Что в армии, что на гражданке, если взялся за дело – будь готов его доводить его до хорошего финиша. Здесь же не стоит вопрос, кто первый скажет «есть», «так точно», тот и выполнит задачу.

Я повторяю еще раз, задача – чтобы каждый человек, кого это касается, почувствовал положительные изменения: на хорошей дороге, в современной школе или в детском садике, понял, что эти нацпроекты работают для людей, для населения. Теперь понятно?

- Так точно!

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