Cуд оштрафовал центр пластической хирургии Елены Малышевой

Арбитражный суд Москвы наложил штраф на Медицинский центр Елены Малышевой за "грубые нарушения" лицензионных требований по пластической хирургии на 100 тысяч рублей.

"О, боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить",— сказала врач агентству "Москва". Позже в разговоре с ТАСС она заявила, что все нарушения устранены.

Как выяснилось, проверка Росздравнадзора установила, что в кабинете пластического хирурга не было кушетки, шкафа для медицинских документов, ростомера и других медицинских инструментов. Также в кабинетах и палатах отсутствовали необходимые медицинские изделия для анестезиологии и реаниматологии, а у одного из пластических хирургов не было необходимого стажа работы. Проверка выявила то, что только две единицы медицинской техники из 102 проходили техобслуживание.

Впрочем это совсем не удивительно. В 2008 году Елена Малышева в телепрограмме "Страшно красивые" рекламировала услуги азербайджанского пластического хирурга-"мясника" Эльчин Вели-оглы Мамедова. Называла его "гуру пластической хирургии" и держала за руку.

Жертвами Мамедова за несколько лет работы стало порядка десятка пациенток. Об этом ранее подробно рассказывала "Комсомолка".

Хирург Эльчин Вели-оглы Мамедов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следствие выяснило, что гражданин Азербайджана несколько лет оперировал в Москве с нарисованным дипломом хирурга, а к 2012 году стал не только гражданином России, но и учредителем двух клиник в Москве. Пока он скрывается от следствия за границей, его клиники продолжают работать в Москве.

Регулярно в подобных частных медицинских центрах пациенты становятся жертвами "врачебных ошибок". Не так давно пациентка одной из столичных клиник пластической хирургии пожаловалась после операции на частичную потерю слуха. Выяснилось, что хирург случайно повредил ей во время операции нерв, который отвечает за эту функцию.

Еще чаще женщины становятся жертвами врачей-шарлатанов, которых приглашают из-за границы, для проведения различных "мастер- классов".

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