Через пять лет с на планете выживет только 10 процентов населения

Угроза ядерной войны потихоньку снова становится реальностью. Ученые, моделирующие последствия Третьей мировой войны, пришли к выводу что главным смертоносным фактором будут не сами ракеты с ядерными боеголовками, хотя их взрыв моментально уничтожит несколько сотен миллионов человек. Куда более ужасными станут последствия ядерной зимы. Плотный слой сажи попавший в атмосферу от сгоревших городов закроет Солнце на 5-10 лет. Заниматься традиционным сельским хозяйством будет невозможно и это приведет к гибели от голода нескольких миллиардов людей. Согласно расчетам через пять лет ядерной зимы - то есть к тому времени, когда Солнце снова «заработает» на полную мощность, на планете останется только 10 процентов нынешнего населения.

Существует два способа избежать этого зловещего сценария. Либо создавать запасы продовольствия на срок 5 лет и более (нынешних запасов человечеству хватит примерно на год). Либо разрабатывать технологии выращивания альтернативных продуктов питания, при производстве которых солнечный свет не нужен. Давид Денкенбергер из Университета Аляски в Фэрбенксе (США) и его коллеги считают, что второй путь может оставить человечеству небольшой шанс на спасение.

- Существует несколько вариантов развития ситуации после ядерного Апокалипсиса, - считает доктор Денкенбергер. - При благоприятном сценарии в мире все же сохранится свободный рынок, глобальная торговля, система кредитования и обмена информацией. Худший случай предполагает развал мировой торговли, войну всех против всех, развал государственной инфраструктуры и расцвет бандитизма. В этом случае шансы, что цивилизация сохранится, невелики. Мы делали расчеты по первому оптимистичному сценарию, который предполагает только частичное разрушение современного общества.

За счет чего может выжить человечество в условиях ядерной зимы?

1. Морские ресурсы.

Даже при слабом солнечном свете водоросли в океане будут расти энергично, а значит, сохранится кормовая база для рыб. А это и сейчас один из основных источников питания. На данный момент, от 13,8% до 16,5% животного белка люди получают, поглощая рыб, ракообразных и моллюсков. Поэтому рыбная диета станет самым простым способом перехода на альтернативную пищу.

2. Переработка древесины в пищу.

От умирающих без солнечного света лесов останется огромное количество древесины. Наш пищеварительный тракт не приспособлен для употребления целлюлозы. Однако опилки это прекрасная питательная среда для выращивания грибов, которые можно напрямую употреблять в пищу. Кроме того, древесиной можно откармливать жвачных животных (например, коров, овец, коз, и т. д.), а так же крыс и жуков. Надо сказать и сегодня существуют фермы по выращиванию кормовых насекомых, В частности мучные черви используются в качестве корма для домашних животных. Но в случае ядерной катастрофы мы никуда не денемся - придется самим уплетать червей, личиной и мышей так, что за ушами будет трещать. Это лучше, чем заниматься каннибализмом. А главное, это дешево и питательно: стоимость килограмма мучного червя всего 5 долларов за килограмм (около 300 рублей), а пищевая ценность составляет 2060 ккал/кг. Это фактически суточная норма для человека. Для сравнения энергетическая ценность килограмма пшеничной муки 3640 ккалорий, а килограмма сардин - 2080. А еще, из древесины можно химическим способом получать сахар. Это немного подсластит нам жизнь после вышеупомянутых «деликатесов».

3. Экстракт из опавших листьев и еда из бактерий.

Эксперименты показали, что питательную биомассу можно получать перерабатывая опавшие листья. На выходе получается питательное вещество типа муки себестоимостью около 6 долларов за килограмм. Кроме того, хорошие результаты показали опыты с бактериями, которые питаются газом метаном. В результате переработки получается вполне съедобное вещество в виде белого кристаллического порошка.

- На наш взгляд наиболее перспективными альтернативными продуктами питания как раз являются самые дешевые: это метаноусваивающие бактерии, целлюлозный сахар, сардины и тибетская пшеница, которая сейчас способна давать урожай в течении короткого лета в условиях низкой концентрации СО2 и высокого ультрафиолетового излучения, - подытожил Давид Денкенбергер. - Ведь ключевым условием для сохранения цивилизации будет цена на продовольствие. При цене 2,5 доллара за килограмм сухих углеводов (это условная единица, считается чтобы получить жизненно необходимые 2100 калорий в сутки, необходимо съесть 520 грамм сухих углеводов - Ред) выживет 97 процентов населения. Если стоимость поднимется до 8 долларов за килограмм от голодной смерти спасется 70 процентов населения, а это более 4 миллиардов жизней.

Денкенбергер считает, что правительства крупнейших стран должны уже сегодня разработать план действий на случай апокалипсиса. Хотя такие приготовления могут означать, что политики подсознательно готовят себя к тому, чтобы все-таки сделать безумный шаг, который грозит нам уничтожением.