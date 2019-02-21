2019-02-21T00:21:43+03:00
Звезды

Выжить и стать русским

В прокат вышла российско-китайская комедия «Как я стал русским» - о любви нашей соотечественницы и юноши из Китая [видео]
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
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В кинопрокат вышла российско-китайская комедия «Как я стал русским»В кинопрокат вышла российско-китайская комедия «Как я стал русским»Фото: кадр из фильма
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Полнометражный фильм «Как я стал русским» возник из идеи одноименного российского ситкома, в котором, правда, главный герой американец, и в наши палестины его влечет не любовь, а командировка. В Китае наш сериал так понравился, что две страны решили объединить усилия и придумали новую лав-стори.

Причем мелочиться вообще не стали: главная героиня (Елизавета Кононова) трудится танцовщицей в Большом театре, ее папа (Виталий Хаев) живет в большом срубе, держит алабая и носит большую меховую шапку.

Ещё в кадре иногда присутствует танк - на нем катают юношу Пена, гостя из Китайской народной республики (Чан Дун). Он приезжает из Шанхая, чтобы сделать предложение руки любимой девушке Ире.

Но в патерналистской России важнее не согласие невесты, а благословение ее батюшки.

И с этим батюшкой образуется загвоздка. Он ни в какую не желает отдавать свою кровиночку ни русскому, ни буряту, ни якуту, а уж тем более - китайцу.

Но Пен влюблён пылко и возвышенно, как Петруша Гринев из XIX века. Он красиво, с придыханием, произносит слово «любовь» и готов к любым испытаниям, уготовленных ему будущим тестем, среди которых алкогольное отравление и ныряние в ледяную воду в одежде - самые безопасные.

Нашего зрителя, особенно интеллектуала, может немножко раздражать чисто экспортный вариант России: «баня, водка, медведь, снега и снега». С одной стороны, ну как показывать нашу жизнь китайскому зрителю без этого всего? С другой - вокруг этого старинного набора решительно трудно что-нибудь новое пошутить, поэтому соотношение скучных и удачных шуток в картине - примерно 50 на 50.

Но эти издержки кросс-культурной коммуникации вполне можно простить.

Ведь сама по себе сказка о любви китайца к россиянке довольно обаятельная, «заходит, как к себе домой». Почему кинематографисты её раньше не придумали? Две здоровенные страны, соседки с четырьмя тысячами километров общей границы. У нас мужская сверхсмертность, у них - недобор прекрасного пола.

Давно пора, что называется, честным пирком да за свадебку.

Говорят, в Поднебесной картина пользуется колоссальным успехом.

Как я стал русским Трейлер (2019).Первый трейлер фильма Как я стал русским 2019 года

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Россия и Китай традиционно сотрудничают во многих сферах, в том числе и в киноиндустрии. Поднебесная в последние годы удерживает звание второго по величине мирового рынка кинопроката после США и Канады. И это далеко не предел: по данным исследовательской компании Deloitte, к 2020 году он превысит рынок всей Северной Америки. Перспективы российско-китайского сотрудничества в области кино эксперты обсудили в рамках 107-го Российского Кинорынка, завершившегося на днях в Москве (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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