2019-02-21T00:26:28+03:00
Телевизор

Красавица и недоразумение

Логика и эффектная драматургия - отнюдь не сильная сторона этой истории про любовь
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Фото: Канал СТСФото: Канал СТС
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На СТС стартовал сериал «Пекарь и красавица». Слово «пекарь» в моей системе координат существует в мире, где замешивается тесто, где есть аромат хлеба, свежей выпечки, хруста корочки и какой-то магии кондитерской. Но обратите внимание, как быстро история пекаря уходит в историю гламура, в которой бегает красотка Анна Чиповская, ничего о булочках не зная.

Да, она красавица. Но я не очень понимаю, почему этот парень в исполнении Никиты Волкова называется пекарем.

Там вся семья сериальная печет, пока вьюноша бледный со взором манящим таскается по лимузинам с супермоделями. Наверное, это правильная политика: накормить всех. Или показать по ТВ, как все вокруг готовят. Или доказать, что даже на сто рублей можно обеспечить гостей едой. Множество существует программ в этом стиле, но пока они не задействовали тыловую русскую лексику. Пекарь и красавица - это же практически «Сказка о попе и о работнике его Балде», но тут начинается далеко не пушкинское.

Например, диалог:

- Пойдем танцевать!

- Я не умею.

- Ты слишком мало пьешь.

Ну или какой-то мальчик говорит: «Мы, малаховские, как магнит для голливудских телочек».

Я далека от проблем феминизма, уж поверьте. Но если вы называете женщин телочками, то подумайте о том, как звать вас. Быки? Да мы умрем со смеху, глядя на ваше стадо. Вот этот пекарь. Будем называть его так, поскольку других личностно определяющих качеств герою по сценарию не добавлено. Пекарской составляющей тоже не возникло. Но всем плевать. Тощее несчастное создание подвергается харассменту со стороны чудесной супермодели. Уже можно жаловаться, но тут не Штаты. Тут удивление.

Недокопия главных недоактеров сезона почему-то мутит с Чиповской не сразу, а поерепенившись, отчего поверить в реальность происходящего на экране решительно невозможно. Ты нереальный, мальчик. На кого-то смутно похожий.

«Пекарь и красавица». Четверг, 18.30, СТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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