5 важных правил для безопасных интернет-покупок: рекомендации Роскачества

Больше 35% россиян хотя бы раз за последние полгода покупали товары в интернете. Но и преступники научились воровать онлайн: красть данные банковских карт и важные электронные файлы. Количество краж особенно возрастает перед праздниками. Самый распространенный способ оплаты покупок в российских интернет-магазинах – предоплата банковской картой, на втором месте - оплата наличными, на третьем - банковской картой при получении товара (по данным «Яндекс.Маркета» и компании GfK за 2018 год). Но все ли мы делаем правильно?

Центр цифровой экспертизы Роскачества подготовили 5 основных правил безопасного шопинга в сети.

Правило №1: Оплата — после доставки

Самым надежным способом сохранить свои деньги - оплата товара исключительно после доставки. Соблюдение этого правила сведет на нет возможность остаться без денег либо без покупки, а также обезопасит от получения некачественного товара.

Правило №2: Для покупок — отдельная карта

Если часто покупаете в интернете, заведите дополнительную или виртуальную карту. Переводите на нее только то количество денег, которые потребуются для оплаты конкретной покупки.

К сожалению, большинство покупателей ошибочно использует для оплаты интернет-покупок основную банковскую карту. Это не безопасно, ведь для оплаты товара необходимо ввести все реквизиты карты. С помощью номера карты, CVC-кода и ее срока действия, мошенники могут оставить вас не только без покупки, но и без денег.

Если вам не хочется заводить отдельную карту, положите деньги на электронный кошелек в платежных системах, таких как WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI, PayPal, с банковской карты или через платежный терминал.

Правило №3: Проверьте адрес сайта в строке браузера

Внимательно посмотреть в адресную строку сайта нужно еще до того, как вы решите оплатить выбранный товар.

Нередко покупателей заманивают на сайты-двойники, по дизайну не отличающиеся от известных и популярных интернет-магазинов. Например, фишинговые сайты: вместо wildberries.ru — wildberies.ru. Такие сайты-двойники просят указать реквизиты карты для совершения сделки и похищают платежные данные.

Внимание! Чаще всего на такие сайты попадают те, кто рискнул перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя. Делать этого нельзя никогда!

Правило № 4: Убедитесь, что ресурс защищен

Перед внесением своих персональных и платежных данных обязательно убедитесь, что вы используете защищенный ресурс:

* Обратите внимание на защитный протокол, по которому устанавливается ваше соединение: в самом начале адресной строки в браузере должны быть символы https:// и после них уже наименование ресурса, к которому вы подключаетесь.

* Не забывайте своевременно обновлять браузер.

* Проверенному и безопасному сайту выдается цифровой сертификат, который также обеспечивает надежность ваших данных. Выглядит он как закрытый замочек левее от адресной строки.

Правило № 5: Зашифруйте доступ к wi-fi-сети

Это правило полезно не только для покупок: пароль на wi-fi должен быть всегда. И делать покупки нужно из закрытой сети: из дома или с работы. Открытые wi-fi-сети, например, в кафе, не исключают вероятность попадания ваших данных к мошенникам.

Покупайте безопасно накануне праздников и всегда!