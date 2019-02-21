2019-02-21T09:18:13+03:00
Общество

Не оставлять человека один на один с болезнью: Узнать о паллиативной помощи можно по "горячей линии" и на портале фонда "Вера"

Развивать просветительские проекты помогает фонд президентских грантов
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Волонтеры в хосписе Царицыно . Фото: Николай Бушмакин, предоставлено пресс-службой фонда "Вера"Волонтеры в хосписе Царицыно . Фото: Николай Бушмакин, предоставлено пресс-службой фонда "Вера"
Изменить размер текста:

Неизлечимая болезнь не должна быть приговором. Человек, даже услышав страшный диагноз, не должен просто “лежать и умирать”. Он может продолжать жить и бороться, иметь право на облегчение боли, провести последние месяцы и дни без страха и страданий. Так считают в фонде помощи хосписам "Вера".

Сохранить качество жизни до самого конца призвана паллиативная помощь. По оценкам фонда, основанным на данных ВОЗ, в ней в России нуждаются 1,3 млн. человек. Из них 600 тысяч испытывают боль и нуждаются в обезболивании. Но при этом этом паллиативная помощь и обезболивание доступны менее чем половине нуждающихся.

Чтобы поддержать пациентов и их родных со всех концов страны, в 2016 году Фонд “Вера” создал Горячую линию помощи неизлечимо больным. На номер 8 800 700 84 36 можно позвонить в любое время - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - и получить совет, консультацию и просто поддержку. Сюда поступают тысячи звонков от пациентов, их родных и даже медиков со всей страны. Люди спрашивают о хосписах и обезболивании, уходе за тяжелобольным, своих правах, организации быта пациентов. Часто на линию обращаются родные пациентов, которым нужна просто поддержка. Понимание, что они не остались один на один с болезнью, которая пожирает часы и дни любимого человека.

Ответы на самые частые вопросы звонивших на "горячую линию" фонд “Вера” собирает на информационном портале "Про Паллиатив". Здесь можно найти инструкции и советы по уходу, решению социально-юридических вопросов, психологических проблем, научные статьи. Отдельные разделы посвящены родственникам пациентов (в том числе родителям больных детей), а также медсестрам, сиделкам, врачам.

На сайте также есть раздел «Библиотека», которая со временем должна стать самым полным собранием книг, документов, видео-лекций и памяток по теме паллиативной помощи.

- Важная особенность портала, что мы предоставляем знания, полученные от экспертов или проверенные экспертами. Наши эксперты — это практикующие врачи и медсестры, юристы, социологи, антропологи, социальные работники и представители НКО. Это связано с тем, что в сложной и деликатной теме паллиативной помощи важна не только человеческая интонация, но и уверенность в достоверности данных, особенно, когда речь идет о медицинских публикациях, - говорит руководитель проекта «Про Паллиатив» Юлия Полевая.

Обеспечивать наполнение портала полезной информацией, а также дальше развивать горячую линию “Вере” поможет фонд президентских грантов.

- Средства помогут нам обеспечить круглосуточную работу Горячей линии и достойную работу портала — чтобы как можно больше жителей нашей страны узнали, где найти ответы на вопросы в самый трудный период своей жизни, - рассказали в фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Творческие мастерские, спорт и самостоятельная жизнь: Родители особенных детей объединились, чтобы подарить им будущее
Благодаря проекту “Доступный мир” ярославской организации “Лицом к лицу” дети и подростки с особенностями развития готовятся к школе, учатся ремеслу и занимаются творчеством. А их родители - могут найти поддержку и понимание
Вместо сувениров на 14 февраля и 8 марта - помоги неизлечимо больным детям и взрослым
Россиян призывают поддержать акцию «С «Верой» в музей!» - перечислить деньги, запланированные на подарки, в фонд помощи хосписам, и получить бесплатный билет на выставку и открытку
"Им так не хватает тепла, простого прикосновения дружеского": Волонтёр - о вчерашних детях, попавших в психоневрологический интернат
Когда человека, 18 лет прожившего в детском интернате для инвалидов, переводят во взрослый интернат - ПНИ, у него рвутся все связи. В том числе – с волонтерами, которые его раньше навещали. Система это вполне допускает. Волонтеры – нет
“Она теперь моя генетическая сестра”: Истории людей, которые стали донорами костного мозга и спасли жизнь
Совершить чудо и подарить жизнь человеку может каждый - для этого нужно сдать всего 4-9 миллилитров крови (чайную ложку!) и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга
Новости 24
Британка попросила сделать сумочку из кожи, снятой со своей ампутированной ноги
Соперники Биньямина Нетаньяху объединились с целью победить на выборах в Израиле
Пожар в Бангладеш унес жизни не менее 70 человек
Военный атташе Венесуэлы при ООН объявил о признании Хуана Гуайдо временным президентом страны
Эксперт рассказал о возможностях гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Неизвестные напали на консульство Венесуэлы в эквадорском Гуаякиле
В ВШЭ почти 500 студентов и преподавателей отправили на карантин из-за кори
Ритейлеры прогнозируют летние перебои с поставками молочной продукции
Пенсии предложили передавать по наследству
Климкин: В составе России Крым стал более "украинским"
Пассажирский самолет случайно превысил скорость звука
Во Франции бои на световых мечах признали видом спорта
Непогода нарушила авиасообщение в США
Курц после встречи с Трампом заявил, что Австрия будет и дальше покупать газ у России
Трамп распорядился не пускать в США американскую жену боевика ИГ*
Демократы собираются внести в конгресс об отмене введенного Трампом режима ЧП
Лейтенанта береговой охраны США заподозрили в подготовке теракта
В Исландии разрешили охотиться на китов еще пять лет
Из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва с Курского вокзала эвакуировали около 200 человек
Мадуро пообещал сделать Венесуэлу одной из мощных стран Латинской Америки