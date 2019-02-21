Не оставлять человека один на один с болезнью: Узнать о паллиативной помощи можно по "горячей линии" и на портале фонда "Вера"

Неизлечимая болезнь не должна быть приговором. Человек, даже услышав страшный диагноз, не должен просто “лежать и умирать”. Он может продолжать жить и бороться, иметь право на облегчение боли, провести последние месяцы и дни без страха и страданий. Так считают в фонде помощи хосписам "Вера".

Сохранить качество жизни до самого конца призвана паллиативная помощь. По оценкам фонда, основанным на данных ВОЗ, в ней в России нуждаются 1,3 млн. человек. Из них 600 тысяч испытывают боль и нуждаются в обезболивании. Но при этом этом паллиативная помощь и обезболивание доступны менее чем половине нуждающихся.

Чтобы поддержать пациентов и их родных со всех концов страны, в 2016 году Фонд “Вера” создал Горячую линию помощи неизлечимо больным. На номер 8 800 700 84 36 можно позвонить в любое время - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - и получить совет, консультацию и просто поддержку. Сюда поступают тысячи звонков от пациентов, их родных и даже медиков со всей страны. Люди спрашивают о хосписах и обезболивании, уходе за тяжелобольным, своих правах, организации быта пациентов. Часто на линию обращаются родные пациентов, которым нужна просто поддержка. Понимание, что они не остались один на один с болезнью, которая пожирает часы и дни любимого человека.

Ответы на самые частые вопросы звонивших на "горячую линию" фонд “Вера” собирает на информационном портале "Про Паллиатив". Здесь можно найти инструкции и советы по уходу, решению социально-юридических вопросов, психологических проблем, научные статьи. Отдельные разделы посвящены родственникам пациентов (в том числе родителям больных детей), а также медсестрам, сиделкам, врачам.

На сайте также есть раздел «Библиотека», которая со временем должна стать самым полным собранием книг, документов, видео-лекций и памяток по теме паллиативной помощи.

- Важная особенность портала, что мы предоставляем знания, полученные от экспертов или проверенные экспертами. Наши эксперты — это практикующие врачи и медсестры, юристы, социологи, антропологи, социальные работники и представители НКО. Это связано с тем, что в сложной и деликатной теме паллиативной помощи важна не только человеческая интонация, но и уверенность в достоверности данных, особенно, когда речь идет о медицинских публикациях, - говорит руководитель проекта «Про Паллиатив» Юлия Полевая.

Обеспечивать наполнение портала полезной информацией, а также дальше развивать горячую линию “Вере” поможет фонд президентских грантов.

- Средства помогут нам обеспечить круглосуточную работу Горячей линии и достойную работу портала — чтобы как можно больше жителей нашей страны узнали, где найти ответы на вопросы в самый трудный период своей жизни, - рассказали в фонде.