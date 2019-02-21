Владимир Путин - «КП»: Для обороноспособности страны "Авангард" равен запуску первого спутника Земли

- Там материала было всякого много, у нас есть хорошая возможность сейчас поговорить о чём-то поподробнее или что-то разъяснить, - начал Владимир Путин вечером после Послания встречу с главными редакторами российских информационных агентств и печатных средств массовой информации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693183" frameborder="0"></iframe> Встреча Владимира Путина с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Вопросы, действительно, были, причем самые разные. Один из них - не пора ли определить, куда идет страна?

- Мне очень хотелось, чтобы люди услышали сегодня: этот путь – путь развития, путь решения важнейших задач в сфере экономики, прежде всего, - ответил президент. - Я сказал, что ключом к решению всех вопросов должен быть наш успех в сфере экономики. Это увеличение производительности труда, прежде всего, привлечение инвестиций, в первую очередь частных инвестиций. Там целый набор, связанный с высокими технологиями, и так далее.

- Сегодня вы сравнили систему «Авангард» с первым спутником. Не слишком ли сильное сравнение, все-таки первый спутник и система «Авангард»? - спросил главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. - Что такое? Почему такое сильное сравнение вы применили?

- Это, с точки зрения обеспечения безопасности, абсолютно равноценная вещь, - сказал Путин. - Ведь запуск первого спутника Земли, с точки зрения обеспечения безопасности, на тот период времени означал, что у Советского Союза появились средства доставки ядерного заряда к территории вероятного противника – это баллистические ракеты. С этого началась вся ракетная программа по большому счету. Но против баллистических ракет наши американские друзья придумали противоракетную оборону. Поэтому нам нужно было дать адекватный или асимметричный, но серьезный ответ. То, что из себя представляет «Авангард». Это движение крылатого планирующего блока в плотных слоях атмосферы, раньше трудно было себе такое даже представить, со скоростями свыше 20 махов. Да, это с точки зрения обороноспособности для нас то же самое, абсолютно то же самое, как запуск первого спутника. Потому что там речь шла о баллистических ракетах, а здесь – о новом виде стратегического оружия

Президент ответил на вопросы главных редакторов средств массовой информации. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- Тоже средство доставки.

- С точки зрения технологий современных, материалов - это абсолютный прорыв, - описывал достижение президент. - Ведь на острие этого крылатого планирующего блока температура почти 3 тысячи градусов. Вы можете себе это представить? Что такое три тысячи? На поверхности Солнца 6 тысяч градусов, а здесь – три. Я уже говорил об этом, это эффект «эскимо» – летит и плавится по дороге. Плазма сверху. По бокам – 2 тысячи градусов, 1900, и при этом проходит сигнал на управление. Когда я был на последних испытаниях, смотрел и когда оператор сказал «квитанция», что означает «изделие прибыло к цели, прямо как в кол попало», – это потрясающий успех нашей науки, инженерной школы и оборонной отрасли производства. Потрясающий успех. В этом смысле сравнение с запуском первого спутника Земли вполне адекватно и к месту.

Кадры запуска ракеты Авангард.

Спросили главу государства, что означает его фраза "центры принятия решений будут поражены" и готова ли Россия нанести превентивный удар?

- У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия, она не предусматривает превентивного удара, - не согласился Путин. - Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас, сопоставимых прежде всего, по времени. А, может быть, если у нас будет больше времени, то и превентивных ударов не нужно. В этой связи и именно поэтому я и обратился к нашим партнерам, когда сказал, что считать-то вы умеете? Считать-то они умеют, пусть посчитают скорость наших перспективных комплексов, дальность их возможного применения.

Он обратил внимание, что с новым вооружением уже не так важно, где будут расположены его носители.

- Я же сказал, что это морские носители: подводные лодки либо надводные корабли, - привел пример Путин. - И их можно поставить – при таких скоростях и при такой дальности их нет необходимости ставить в территориальных водах или даже в исключительные экономические зоны определенного государства – в нейтральных водах, просто в океане. Никто не запрещает двигаться военным кораблям и подводным лодкам. Плюс, они еще не на территории, они же двигаются, их еще обнаружить надо. Поэтому вы посчитайте, девять махов – тысяча с лишним километров. И у нас в соответствии с современным морским правом исключительная экономическая зона – 400 километров, 200 миль. Посчитайте. Как быстро, за сколько минут это изделие может достигнуть той цели, которая будет для нее поставлена? И сравните: 10–12 минут – подлетное время до Москвы и сколько будет до центров принятия решения, которые создают для нас определенные угрозы? Это будет не в их пользу, во всяком случае, сегодня. Это уже точно совершенно.

Правда, тут же он поспешил успокоить собравшихся - ничего подобного Карибскому кризису сейчас не наблюдается.

- Да, проблемы есть, - признал Путин. - Они создают все больше и больше этих проблем. Но есть и механизмы, и инструменты совместной работы над этими проблемами. Я надеюсь, что они будут использованы, для того чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса. Нет для этого никаких оснований, нет предпосылок для того, чтобы обострять настолько современную международную обстановку. Что, сейчас идет какое-то жесткое противостояние между двумя системами, как было во времена «холодной войны»? Ведь нет же. Ну да, есть взаимные претензии, разные подходы к решению тех или иных проблем, причем взаимные претензии. Но это же не повод для того, чтобы доводить дело до какого-то противостояния на уровне Карибского кризиса 60-х годов прошлого века. Думаю, что мы, во всяком случае, этого не хотим. Если кто-то хочет – ну, пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет. Пусть считают.

Президента спросили - изменит ли ситуацию возможное размещение ракет НАТО в Грузии и на Украине?

- Это все просто как апельсин, - отреагировал Путин. - Шесть на ум пошло, семь с ума сошло. Посчитайте, сколько это будет. И Грузия, и Украина большого выигрыша им не даст. Это все будет соответствовать уровню угрозы, создаваемой для нас.

Угроза "отключить России интернет" на сегодняшнем этапе тоже кажется президенту неактуальной.

- Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, - спрогнозировал он. - Я уже не говорю экономически, но и политически. И с точки зрения интересов их спецслужб. Они же там сидят, это же их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию. А так не будут. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Но теоретически все возможно. Поэтому мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят. Это совершенно очевидно. И технологически, конечно, это же можно сделать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

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