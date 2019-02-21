Бывший генсек НАТО предрек Белоруссии войну с Россией и аннексию

После недавних переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи и призыва Владимира Путина в Послании Федеральному Собранию усилить интеграцию двух стран в рамках Союзного государства на Западе прозвучало престраннейшее предупреждение. Сделал его бывший генсек НАТО Андерс Фог Рассмусен через украинское (ну,а какое еще!) издание Liga.net.

- Ключевой риск - это повторение в Белоруссии украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян - нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии, - уверен экс-руководитель Северного альянса.

Коснулся он и вопроса помощи от Запада. Правда, какой - не уточнил.

- Я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию, - заключил Рассмусен.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации:

"Его слова политически ничтожны"

- Бывшие и действующие генсеки НАТО остаются невоздержанными в своей риторике и славятся апокалиптическими заявлениями, не имеющими под собой никаких оснований. Работа у них такая. Рассмусен в бытность генсеком много чего сказал, но ничего из этого, слава Богу, не сбылось. Его слова политически ничтожны. Он занимается частной практикой и сейчас просто пытается напомнить о себе, чтобы поднять ценность той компании, которой он служит.