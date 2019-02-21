2019-02-21T11:02:33+03:00
Спорт

Наставник Алины Загитовой показала на видео, как фигуристке на тренировке помогает любимая собака Масару

Необычное видео с тренировки выложила тренер фигуристки [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments6
Алина Загитова продолжает подготовку к чемпионату мира.Алина Загитова продолжает подготовку к чемпионату мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На свою очередную тренировку олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вывела необычного партнера - свою собаку Масару. На видео видно, как Загитова играет со своей любимицей, которой пришлась по душе вылазка на каток.

Сами кадры с тренировки в свой личный Инстаграм выложила наставник фигуристки - Этери Тутберидзе.

teamtutberidze_teamtutberidze_
Алина Загитова привела на тренировку свою собаку Масару
1208 отметок «Нравится»52 комментариевInstagram

- Кульминация рабочего процесса. Все заняты делом! - подписала видео Тутберидзе.

На кадрах видно, что во время выхода на лед любимой собаки Алины, рядом продолжают тренироваться еще несколько фигуристов. И через некоторое время все окружают собаку и мило играются с ней.

tutberidze.eteritutberidze.eteri
Алина Загитова и собака Масару на тренировки
11570 отметок «Нравится»275 комментариевInstagram

Напомним, что собаку породы акита-ину подарили Алине Загитовой после Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Этот факт стал толчком к большей популярности собак этой породы в Японии, где у Алины миллионы преданных фанатов.

В этом сезоне Алина Загитова выиграла два турнира серии Гран-При, стала третьей в финале серии. А на чемпионате Европы в Минске заняла второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Елена Вяльбе: Дмитрий Губерниев занимался не своей непосредственной работой. Он комментатор – пусть комментирует
Сегодня в австрийском Зеефельде стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Мы поговорили с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе
Зенит-Фенербахче. 21 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу
Прогноз на ответный матч 1/16 финала «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Фенербахче» (Стамбул, Турция). Команды сыграют в четверг, 21 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 20.55. (Мск)
Лион - Барселона 19 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов
Футбол. Прямая онлайн-трансляция матча Лион-Барселона в 1/8 финала Лиги Чемпионов 19 февраля 2019 года на Парк Олимпик Лионе. Состав команд, статистика личных встреч, прогнозы, голы
Новости 24
Песков уверен в скором установлении истины в деле Калви
Россия оказалась в конце списка стран по доступности наркотиков
Росстат назвал основную причину смертности мужчин в России
В китайском городе Цзиань мужчина с ножом напал на прохожих
Депутаты приняли закон о паллиативной помощи
В России появилась вторая женщина-миллиардер
В России планируют создать реестр азартных игроков
Руководителю Baring Vostok Майклу Калви предъявлено обвинение
Стало известно, почему Карл Лагерфельд постоянно носил перчатки
Союзники США отказались оставлять своих военных в Сирии после вывода оттуда американских войск
Московское метро подарит мужчинам к Дню защитника Отечества носки и откроет барбершоп
Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Жоржа Сен-Пьера
В сети появился еще один посмертный клип Децла