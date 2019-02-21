Наставник Алины Загитовой показала на видео, как фигуристке на тренировке помогает любимая собака Масару

На свою очередную тренировку олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вывела необычного партнера - свою собаку Масару. На видео видно, как Загитова играет со своей любимицей, которой пришлась по душе вылазка на каток.

Сами кадры с тренировки в свой личный Инстаграм выложила наставник фигуристки - Этери Тутберидзе.

teamtutberidze_ Алина Загитова привела на тренировку свою собаку Масару

- Кульминация рабочего процесса. Все заняты делом! - подписала видео Тутберидзе.

На кадрах видно, что во время выхода на лед любимой собаки Алины, рядом продолжают тренироваться еще несколько фигуристов. И через некоторое время все окружают собаку и мило играются с ней.

tutberidze.eteri Алина Загитова и собака Масару на тренировки

Напомним, что собаку породы акита-ину подарили Алине Загитовой после Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Этот факт стал толчком к большей популярности собак этой породы в Японии, где у Алины миллионы преданных фанатов.

В этом сезоне Алина Загитова выиграла два турнира серии Гран-При, стала третьей в финале серии. А на чемпионате Европы в Минске заняла второе место.