Благодаря фонду "Линия жизни" в детской больнице в Казани появилось новое высокотехнологичное оборудование

Комплект современного высокотехнологичного оборудования передал Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана благотворительный фонд «Линия жизни».

Это три комплекта аппаратов искусственной вентиляции легких. Они нужны самым тяжелым пациентам - малышам, у которых нашли неизлечимые заболевания. Их нельзя вылечить, но можно подарить комфортные и счастливые дни, облегчить боль.

Оборудование фонд "Линия жизни" передал клинике в рамках своего проекта «ИВЛ на дому». Его задача - перевести как можно больше детей, которым необходима паллиативная памощь, из стационара домой. Чтобы малыши могли постоянно находиться среди родных людей и привычной обстановки. Больница в свою очередь принимает оборудование на баланс, контролирует его состояние и помогает родным освоить все необходимые навыки.

- Приятно осознавать, что с помощью нового оборудования, мы сможем помочь тяжелобольным детям. Финансирование оборудования для российских больниц позволяет оказывать именно системную помощь, а не адресную. Передавая врачам ДРКБ эти три аппарата, мы хотим достичь уровня европейского стандарта в области оказания медицинской помощи детям, которым необходим паллиативный уход с применением аппарата ИВЛ на дому, - говорит президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

- Паллиативная помощь - важная и приоритетная задача для ДРКБ. Мы систематически внедряем инновационные технологии, чтобы улучшить качество обслуживания данной категории пациентов, - отмечает главный врач больницы Айрат Зиатдинов.

Фонд системно сотрудничает с ДРКБ уже несколько лет. Благодаря взаимодействию, с 2017 года по новым диагнозам был вылечен 221 ребенок. Всего с момента создания фонда "Линия жизни" помощь была оказана 548 детям из Татарстана.

Еще один проект фонда в Татарстане - исследование «Сосудистый протез на основе саморассасывающихся материалов». Он проводится совместно с Казанским государственным медицинским университетом.