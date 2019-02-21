Активисты не дали посмотреть зрителям "Праздник"

Активисты с георгиевскими лентами на рукавах сорвали показ картины Алексея Красовского «Праздник» в Москве. Об этом сообщила одна из зрительниц комедии.

Показ фильма должен был пройти 20 февраля в "Мемориале". По окончании - планировалось обсуждение с режиссером. Напомним, "Праздник" - "черная комедия" о том, как состоятельная семья Воскресенских отмечает Новый год в блокадном Ленинграде. Фильм начинается с семейной ссоры: мать ругается с отцом по поводу того, что он достал к ужину "курицу, а не утку". Отец семейства занимается засекреченными исследованиями, ему полагается спецпаек. Но семья предпочитает не делиться едой с нуждающимися.

Как отмечает зрительница, двадцать минут показ шел "по плану", но "после 20 минут просмотра в помещение ворвалась какая-то гоп-компания, которая кричала "Позор!", "Кина больше не будет", "Россия жива" - и все в таком духе".

Сорок минут, пока ехала полиция, зрителям "пришлось слушать незапланированную дискуссию", которую вели "воинственно настроенные" гости и режиссер Алексей Красовский, "предусмотрительно посаженный на балконе зала".

По приезде полиции активистов вместе с организаторами показа препроводили в отделение. Зрителей вывели из здания через заднее крыльцо, во избежание эксцессов.

"Фильм придется досматривать на ютьюбе", - резюмировала зрительница.

Как удалось узнать КП, нападавшие являлись членами Национал-Освободительного движения. Активисты именно этой организации облили зеленкой Людмилу Улицкую и забросали зрителей яйцами во время финала конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век». Тогда нападавшие отделались штрафом в 400 рублей.

"Цель Национально-Освободительного движения – восстановление суверенитета, потерянного в 1991 году! Мы – за национальный курс и территориальную целостность России", - отмечается на сайте НОД.

Напомним, фильм Красовского встретил неоднозначную реакцию среди зрителей. Продюсер Юрий Грымов сказал, что шутить о блокаде – «катастрофа» и «деградация». Экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова назвала режиссёра «нелюдем». Кинокритик Егор Беликов отметил, что фильм - грустный и страшный, а вовсе не смешной: "В атмосфере комедии ужасов проходит сюрреалистичный праздничный ужин, которого не может быть, и сами герои в своем отрицании реальности просто нелепы и смешны".

Сами зрители крамолы в фильме не увидели, отметив, что это "камерное кино", однако вовсе не стоящее того, чтобы за него драться: "не шедевр", однако и не "ужас-ужас". "Фильм про то, что, находясь в фальшивой ситуации, ВСЕ сами начинают фальшивить, врать, выдавать себя не за того, кем являешься", - отметил один из комментаторов на ФБ.

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