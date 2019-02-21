2019-02-21T13:47:08+03:00
Звезды

Активисты не дали посмотреть зрителям "Праздник"

В Москве сорван показ комедии о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде
Сергей СЕЛЕДКИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
"Праздник" - "черная комедия" о том, как состоятельная семья Воскресенских отмечает Новый год в блокадном Ленинграде"Праздник" - "черная комедия" о том, как состоятельная семья Воскресенских отмечает Новый год в блокадном Ленинграде
Изменить размер текста:

Активисты с георгиевскими лентами на рукавах сорвали показ картины Алексея Красовского «Праздник» в Москве. Об этом сообщила одна из зрительниц комедии.

Показ фильма должен был пройти 20 февраля в "Мемориале". По окончании - планировалось обсуждение с режиссером. Напомним, "Праздник" - "черная комедия" о том, как состоятельная семья Воскресенских отмечает Новый год в блокадном Ленинграде. Фильм начинается с семейной ссоры: мать ругается с отцом по поводу того, что он достал к ужину "курицу, а не утку". Отец семейства занимается засекреченными исследованиями, ему полагается спецпаек. Но семья предпочитает не делиться едой с нуждающимися.

Как отмечает зрительница, двадцать минут показ шел "по плану", но "после 20 минут просмотра в помещение ворвалась какая-то гоп-компания, которая кричала "Позор!", "Кина больше не будет", "Россия жива" - и все в таком духе".

Сорок минут, пока ехала полиция, зрителям "пришлось слушать незапланированную дискуссию", которую вели "воинственно настроенные" гости и режиссер Алексей Красовский, "предусмотрительно посаженный на балконе зала".

По приезде полиции активистов вместе с организаторами показа препроводили в отделение. Зрителей вывели из здания через заднее крыльцо, во избежание эксцессов.

"Фильм придется досматривать на ютьюбе", - резюмировала зрительница.

Как удалось узнать КП, нападавшие являлись членами Национал-Освободительного движения. Активисты именно этой организации облили зеленкой Людмилу Улицкую и забросали зрителей яйцами во время финала конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век». Тогда нападавшие отделались штрафом в 400 рублей.

"Цель Национально-Освободительного движения – восстановление суверенитета, потерянного в 1991 году! Мы – за национальный курс и территориальную целостность России", - отмечается на сайте НОД.

Напомним, фильм Красовского встретил неоднозначную реакцию среди зрителей. Продюсер Юрий Грымов сказал, что шутить о блокаде – «катастрофа» и «деградация». Экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова назвала режиссёра «нелюдем». Кинокритик Егор Беликов отметил, что фильм - грустный и страшный, а вовсе не смешной: "В атмосфере комедии ужасов проходит сюрреалистичный праздничный ужин, которого не может быть, и сами герои в своем отрицании реальности просто нелепы и смешны".

Сами зрители крамолы в фильме не увидели, отметив, что это "камерное кино", однако вовсе не стоящее того, чтобы за него драться: "не шедевр", однако и не "ужас-ужас". "Фильм про то, что, находясь в фальшивой ситуации, ВСЕ сами начинают фальшивить, врать, выдавать себя не за того, кем являешься", - отметил один из комментаторов на ФБ.

МНЕНИЕ

«Комедию» о блокаде Ленинграда сняли по сценарию абвера?

Дмитрий СТЕШИН

Разумеется, никто из чиновников, в здравом уме, не дал бы денег на «черную комедию» про блокаду Ленинграда. Деньги на фильм собирали на так называемой «краудфайндинговой платформе» - 127 тысяч рублей сдали на фильм «Праздник» мои неведомые сограждане, которых зацепил этот острый, «проблемный» сюжет (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Черту переступать нельзя»: петербуржцы требуют запретить «блокадную» комедию

Фильм «Праздник» подозревают в реабилитации нацизма (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Внук скульптора Вучетича о деде: Отстаивая «Родину-мать», он выиграл свою Сталинградскую битву
«Солдат-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде. Эти грандиозные фигуры знает весь мир и восхищается ими. Недавно исполнилось 110 лет со дня рождения автора этих шедевров
Режиссер Игорь Масленников о послании Путина: Надо двигать культуру в народ как можно глубже
Создатель одного из самых любимых фильмов страны - киносериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» - поддерживает предложение президента о реконструкции и строительстве сельских ДК
Звезда мировой оперы Ольга Перетятько: Однажды мне пришлось петь... в мусорном мешке
С 1870 года опера Гаэтано Доницетти в постоянном репертуаре Венской оперы. В феврале публика увидела премьеру очередной версии итальянского композитора. Заглавную партию — Лючию - спела наша соотечественница Ольга Перетятько
Новости 24
Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковской галерее до 14 августа
Песков заявил, что Путин недоволен эффективностью защиты бизнеса в РФ
В России введут нормы труда и отдыха для водителей
Песков заявил, что ничего не знает о доставке российской гуманитарной помощи в Каракас
Годин, Стерлинг и Тьяго претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Песков уверен в скором установлении истины в деле Калви
Россия оказалась в конце списка стран по доступности наркотиков
Росстат назвал основную причину смертности мужчин в России
В китайском городе Цзиань мужчина с ножом напал на прохожих
Депутаты приняли закон о паллиативной помощи
В России появилась вторая женщина-миллиардер
В России планируют создать реестр азартных игроков
Руководителю Baring Vostok Майклу Калви предъявлено обвинение
Стало известно, почему Карл Лагерфельд постоянно носил перчатки
Союзники США отказались оставлять своих военных в Сирии после вывода оттуда американских войск
Московское метро подарит мужчинам к Дню защитника Отечества носки и откроет барбершоп
Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Жоржа Сен-Пьера
В сети появился еще один посмертный клип Децла