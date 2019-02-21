2019-02-21T13:34:54+03:00
Экономика

Начать свое дело мешают налоги и бюрократия

Тем не менее, каждый четвертый россиянин хотел бы это сделать
Елена ОДИНЦОВА
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25% опрошенных все-таки хотели бы иметь свое дело25% опрошенных все-таки хотели бы иметь свое делоФото: Олег ЗОЛОТО
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В России честно вести бизнес нельзя - так считает подавляющее большинство граждан. Хотя ситуация, безусловно, улучшилась — в 2007 году таких было 69%, а сейчас 62%. Это данные свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 25% опрошенных все-таки хотели бы иметь свое дело. В наибольшей степени это желание проявляют мужчины в возрасте 45 — 59 лет, с высшим образованием, из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще 10% признались, что у них уже есть бизнес. Что мешает большинству заняться предпринимательством?

Среди главных причин — налоги, которые нашим гражданам кажутся слишком большими, и бюрократия. Даже необходимость где-то взять деньги на свое дело, по мнению опрошенных, выглядит менее страшным препятствием, чем предыдущие два пункта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Народное мнение

Что мешает открыть свой бизнес

(в % от всех опрошенных, можно было дать несколько вариантов ответа)

большие налоги — 25%

бюрократия — 22%

нужны серьезные финансовые затраты — 16%

коррупция — 9%

административные барьеры — 8%

(Данные ВЦИОМ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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