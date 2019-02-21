2019-02-21T14:00:21+03:00
Общество

Второй год подряд Аэрофлот признают авиакомпанией с лучшими винами

Российский перевозчик отмечен престижной премией Cellars In The Sky
Федор ПЕТУНИН
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Компания Аэрофлот удостоилась престижной международной премии Cellars In The Sky. Это награда для авиакомпаний, которые предлагают своим пассажирам лучшие вина в высоких классах обслуживания. Отметим, что российский перевозчик становится лауреатом престижного конкурса второй год подряд.

Аэрофлот наградили бронзовой медалью в категории «Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе». Успех обеспечил портвейн Grahams 10 Year Old Tawny Port — гордость португальского виноделия.

Премию Cellars In The Sky с 1985 года вручает авторитетный журнал Business Traveller. В этом году в конкурсе участвовали 33 перевозчика со всего мира. Чтобы провести объективную оценку, эксперты устроили слепую дегустацию 240 бутылок, которые предлагались пассажирам элитных классов в 2018 году.

Стоит отметить, что Аэрофлот год за годом подтверждает свое реноме одного из мировых лидеров по качеству сервиса на борту. Добиться такого признание удается благодаря постоянному совершенствованию меню и винной карты. Последние новшества: в бизнес-классе на международных рейсах пассажирам предложат шампанское Bollinger, на внутренних — Drappier. С февраля алкогольные напитки вернулись и в эконом класс: если полет длится больше трех часов, пассажиров угостят вином, а если больше шести, вином и пивом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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