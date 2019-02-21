2019-02-21T14:15:16+03:00
В мире

В Госдуме назвали пугалками прогноз об «аннексии» Белоруссии

Экс-генсек НАТО предрек Минску войну с Москвой
Ася ХОВАНСКАЯ
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Леонид Слуцкий высмеял прогноз бывшего генсека НАТОЛеонид Слуцкий высмеял прогноз бывшего генсека НАТОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высмеял прогноз бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о грядущей «российской аннексии» Белоруссии.

- Расмуссен своим заявлением по Белоруссии вполне возможно выдал дальнейшие планы Запада по сдерживанию России путем "ампутации" наших ближайших партнеров и союзников. Только Белоруссия - не Украина. Минск "пугалками" на абордаж не возьмешь. Да и печальные последствия "украинского сценария" так называемой западной помощи – разрушенная экономика, обнищавшее население, война - не лучший аргумент для призывов к пересмотру курса. У России с Белоруссией – самые тесные и братские отношения, основанные на взаимоуважении и равноправии. Москва не вмешивается в дела своего суверенного соседа и не собирается этого делать, как это пытается представить бывший генсек НАТО. Мы не берем на вооружение "фирменные" приемы Вашингтона, - отметил депутат.

Напомним, в интервью украинскому изданию Liga.net. Расмуссен заявил следующее:

«Ключевой риск - это повторение в Белоруссии украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян - нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии».

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После недавних переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи и призыва Владимира Путина в Послании Федеральному Собранию усилить интеграцию двух стран в рамках Союзного государства на Западе прозвучало престраннейшее предупреждение. Сделал его бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен через украинское (ну, а какое еще!) издание Liga.net (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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