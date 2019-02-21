2019-02-21T14:27:20+03:00
Общество

Мафию бьют по верхам

Госдума в первом чтении одобрила президентскую поправку в Уголовный кодекс против криминальных главарей
Алексей ИВАНОВ
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По приведенной на слушаниях статистике из 5000 осужденных за последнее время членов ОПГ, только один человек реально был криминальным боссомПо приведенной на слушаниях статистике из 5000 осужденных за последнее время членов ОПГ, только один человек реально был криминальным боссомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России появился новый вид преступления - «занятие высшего положения в преступной иерархии». Госдума в первом чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, спустя всего неделю после того, как Владимир Путин внес законопроект. Как и обещал Вячеслав Володин, предложение президента рассмотрели в приоритетном порядке.

Что же такое лидерство в преступной иерархии? В сети сразу написали, что закон направлен против воров в законе. Мол, коронован в блатном мире - вот тебе срок (как в Грузии). Но именно формулировку про воров в законе депутаты на прениях по закону тщательно избегали. Видимо, чтобы не сужать круг возможных подозреваемых.

- Лидеров криминального мира только в Москве более тысячи, а в регионах - еще больше. А этих, про кого мы не говорим (то есть как раз «воров в законе» - прим. «КП») - на всю страну порядка 500, - поделился знаниями депутат Адальби Шхагошев, по своей предыдущей милицейской профессии борец с оргпреступностью.

Вообще владение темой в Госдуме демонстрировали хорошее: во всех партиях есть выходцы из правоохранительных структур. Коммунист Юрий Синельщиков (некогда - первый зампрокурора Москвы) предложил ввести формулировку «особо опасный рецидивист», существовавшую в советские времена. По его словам, около половины судимостей сейчас получают за повторные и последующие преступления.

В итоге за закон проголосовали единогласно: 406 - за, 0 - против и воздержались.

Напомним, по закону предусмотрен срок от 8 до 15 лет за факт лидерства в преступном сообществе. Раньше нужно было доказывать непосредственное участие главарей мафии в конкретных преступлениях, а сделать это было почти невозможно, потому что между заказчиками и исполнителями преступлений в этом случае находятся несколько прослоек посредников. Теперь же следователям достаточно будет доказать (при помощи показаний других членов ОПГ, например), кто верховодил в преступном сообществе.

Депутаты надеются, что это позволит изменить ситуацию, когда борьба с преступность идет, в основном, «по низам». По приведенной на слушаниях статистике из 5000 осужденных за последнее время членов ОПГ, только один человек реально был криминальным боссом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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