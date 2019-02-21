Мафию бьют по верхам

В России появился новый вид преступления - «занятие высшего положения в преступной иерархии». Госдума в первом чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, спустя всего неделю после того, как Владимир Путин внес законопроект. Как и обещал Вячеслав Володин, предложение президента рассмотрели в приоритетном порядке.

Что же такое лидерство в преступной иерархии? В сети сразу написали, что закон направлен против воров в законе. Мол, коронован в блатном мире - вот тебе срок (как в Грузии). Но именно формулировку про воров в законе депутаты на прениях по закону тщательно избегали. Видимо, чтобы не сужать круг возможных подозреваемых.

- Лидеров криминального мира только в Москве более тысячи, а в регионах - еще больше. А этих, про кого мы не говорим (то есть как раз «воров в законе» - прим. «КП») - на всю страну порядка 500, - поделился знаниями депутат Адальби Шхагошев, по своей предыдущей милицейской профессии борец с оргпреступностью.

Вообще владение темой в Госдуме демонстрировали хорошее: во всех партиях есть выходцы из правоохранительных структур. Коммунист Юрий Синельщиков (некогда - первый зампрокурора Москвы) предложил ввести формулировку «особо опасный рецидивист», существовавшую в советские времена. По его словам, около половины судимостей сейчас получают за повторные и последующие преступления.

В итоге за закон проголосовали единогласно: 406 - за, 0 - против и воздержались.

Напомним, по закону предусмотрен срок от 8 до 15 лет за факт лидерства в преступном сообществе. Раньше нужно было доказывать непосредственное участие главарей мафии в конкретных преступлениях, а сделать это было почти невозможно, потому что между заказчиками и исполнителями преступлений в этом случае находятся несколько прослоек посредников. Теперь же следователям достаточно будет доказать (при помощи показаний других членов ОПГ, например), кто верховодил в преступном сообществе.

Депутаты надеются, что это позволит изменить ситуацию, когда борьба с преступность идет, в основном, «по низам». По приведенной на слушаниях статистике из 5000 осужденных за последнее время членов ОПГ, только один человек реально был криминальным боссом.