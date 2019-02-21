2019-02-21T15:05:39+03:00
Политика

Жириновский предложил ввести выездные визы

На первых порах лидер ЛДПР считает возможным ограничить право выезда за рубеж для «нечестных банкиров»
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лидер партии ЛДПР Владимир ЖириновскийЛидер партии ЛДПР Владимир ЖириновскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Как заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе в Государственной думе по борьбе с нелегальным выводом капитала за рубеж, для отдельных категорий граждан, прежде всего, банкиров, заподозренных в финансовых махинациях, можно ввести выездные визы.

— Зачем отменили выездные визы? Сейчас если Центробанк ведёт проверку какой-либо финансовой структуры и полагается отзыв её лицензии, то нечестный банкир просто сбегает с деньгами. Чтобы он не успел выехать за границу, и нужны такие визы. Честный человек получит выездную визу в два дня, а нечестный благодаря ей бежать за кордон не сможет, — предложил лидер ЛДПР.

По мнению Жириновского, коррупционный механизм, «чтобы вывезти из страны всё, что можно», был заложен ещё в конце 1980-х, при Горбачёве, а британские и американские банки с удовольствием становятся конечными звеньями этой цепочки хищения капиталов.

— [На этом круглом столе] звучат цифры, что за последние годы сократился вывоз капитала в 2-4 раза. Почему? Из-за барьеров? Нет. Потому что больше вывозить нечего! — подчеркнул Владимир Вольфович.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Поднять визовый занавес

Александр КОЦ

Про ипотечную революцию, налоговые послабления для многодетных, мегабиты для школ и вообще социально ориентированное послание и без меня уже много написали. Тут все понятно. В прошлом году переборщили с милитаризмом, а «Пересвет» на бутерброд «Кинжалом» не намажешь. Поэтому послание и было на 90 процентов посвящено внутренним проблемам (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Поднять визовый занавес

Александр КОЦ

Про ипотечную революцию, налоговые послабления для многодетных, мегабиты для школ и вообще социально ориентированное послание и без меня уже много написали. Тут все понятно. В прошлом году переборщили с милитаризмом, а «Пересвет» на бутерброд «Кинжалом» не намажешь. Поэтому послание и было на 90 процентов посвящено внутренним проблемам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Политолог: Нам не нужно ставить ракеты на Кубе - достаточно подлодок в Атлантике
Глава Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин прокомментировал заявление Путина о вооружениях, которые «могут достигать территорий, где принимаются соответствующие решения»
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая онлайн-трансляция
Глава государства обращается к стране со стратегическим документом. Прямая трансляция Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 началась ровно в 12.00 [видеотрансляция]
Новости 24
В Раменском районе Московской области пассажирский автобус съехал в кювет
Лавров прокомментировал новые санкции против России со стороны ЕС
Опрос: каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом
Правительство подготовило закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей
На венецианском карнавале с колокольни спрыгнет олимпийская чемпионка
Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с Венесуэлой
Владимир Путин проведет ряд совещаний по подготовке поручений по итогам послания
Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковской галерее до 14 августа
Песков заявил, что Путин недоволен эффективностью защиты бизнеса в РФ
В России введут нормы труда и отдыха для водителей
Песков заявил, что ничего не знает о доставке российской гуманитарной помощи в Каракас
Годин, Стерлинг и Тьяго претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Песков уверен в скором установлении истины в деле Калви
Россия оказалась в конце списка стран по доступности наркотиков
Росстат назвал основную причину смертности мужчин в России
В китайском городе Цзиань мужчина с ножом напал на прохожих
Депутаты приняли закон о паллиативной помощи
В России появилась вторая женщина-миллиардер
В России планируют создать реестр азартных игроков
Руководителю Baring Vostok Майклу Калви предъявлено обвинение
Стало известно, почему Карл Лагерфельд постоянно носил перчатки
Союзники США отказались оставлять своих военных в Сирии после вывода оттуда американских войск
Московское метро подарит мужчинам к Дню защитника Отечества носки и откроет барбершоп
Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Жоржа Сен-Пьера
В сети появился еще один посмертный клип Децла