Виктория Токарева: «За Джигарханяна очень обидно, но зачем Лида Федосеева делится подробностями личной жизни, не понимаю»

В своей новой книжке «Дом за поселком» писательница Виктория Токарева рассказывает об обитателях элитного дачного поселка «Советский писатель». Землю в этом ДСК творцам дал Сталин, почти по полгектара каждому. Подкармливал интеллигенцию. В поселке жили: Александр Твардовский, Константин Симонов, Юрий Нагибин, Юрий Трифонов, поэт Павел Антокольский, Виктор Драгунский, режиссеры Эльдар Рязанов, Михаил Ромм, Петр Тодоровский, актер Зиновий Гердт, певица Людмила Зыкина... Виктория Токарева купила здесь дачу больше тридцати лет назад.

ХОРОШАЯ ЛИТЕРАТУРА — ЭТО ИСКРЕННОСТЬ И ТАЛАНТ

Рассказ, который дал название сборнику - «Дом за поселком» - о «родовом гнезде» знаменитой актерской семьи Мироновых. Дом построили родители Андрея Миронова – Мария Владимировна Миронова и Александр Семенович Менакер. С их дачей связано немало историй. Сюда, на дачу, Андрей Миронов и Лариса Голубкина приехали отмечать свою свадьбу. Александр Ширвиндт влез через окно в спальню к молодоженам и укусил Голубкину за пятку. Словом, место намоленное или, как теперь, говорят культовое. Эту дачу после смерти Марии Владимировны наследовала ее внучка – Мария Миронова младшая. Токарева очень хотела мироновскую дачу купить. Но ее обвела вокруг пальца. Усыпили бдительность, «дом за поселком» купили другие люди. А потом новые хозяева мироновскую дачу «сбрили» до основания бульдозером. И на месте старого построила новый деревянный финский дом. Получился вот такой кругооборот вещей и людей в природе.

Как обычно разговор с Викторией Токаревой о ее новой книжке, увлек нас в неожиданные темы.

- Виктория Самойловна, вы пишите, что, чем дальше живете, тем больше дыр образуется в натянутом полотне жизни – умер Рязанов, Войнович, Говорухин. Каждый незаменим, а талантливые люди особенно. И все-таки кто-то же приходит им на смену? В кино или в литературе?

- Люди не пазлы, чтобы на место ушедшего человека, поставили другого, - уверена Виктория Токарева. - Есть современные режиссеры тоже очень талантливые. Недавно пересмотрела фильм Андрея Звягинцева «Елена»: этот фильм смотрится так же хорошо, как и тогда, когда он вышел на экраны. В России таланты не прекращаются. В том числе среди молодых писателей. Превосходно пишет Захар Прилепин. Мне его политические взгляды не нравятся, но пишет он потрясающе. Очень люблю Алексея Иванова. Однажды его спросили, юмор какого писателя вам нравится больше всего? Иванов назвал меня. Я люблю, когда меня любят. И отвечаю тем же самым. Умный, интересный писатель Александр Снегирев. Анна Козлова пишет открыто, ярко, интересно. Хорошая литература – это всегда искренность и талант.

- В ваших рассказах часто угадываются известные люди (например, режиссер Георгий Данелия), хотя вы скрываете их под вымышленными именами. Интересно, они себя узнают? И если узнают, то как реагируют?

- Не знаю об их реакции, они мне об этом не рассказывают. Дело не в том, о ком я пишу. А в том, как я про это рассказываю. Мои рассказы не хроника, не документ. Беру сюжеты из жизни, пишу, что вижу, но все равно пропускаю действительность через себя.

В новой книжке будет повесть о Владимире Войновиче, о его трех женах. Снова документальная проза. Будут и рассказы, которые я написала под впечатлением телевизионных передач. И все равно это случаи из жизни. Истории, которые придумывает жизнь, всегда интересней, чем те, что придумывает писатель.

Обложка книги «Дом за поселком» писательницы Виктории Токаревой.

КУЛЬТУРА ПАМЯТИ

- Сейчас в телепередачах обсуждается скандал в семье Василия Шукшина? Вдова писателя Лидия Николаевна Федосеева вышла замуж за продюсера Бари Алибасова. Эту историю не планируете осмыслить в своей прозе?

- Нет. Пишу далеко не обо всех своих знакомых, отдаю себе отчет в том, о чем можно и о чем нельзя. Я люблю простодушных людей, а Лида именно такая. Там, где появляется Лида, все мужчины в нее влюбляются. И тем не менее я не понимаю, зачем на весь белый свет делиться подробностями своей частной жизни. Особенно когда тебе за 80 лет. Смотреть на это неудобно, хочется отвести глаза. И думаешь, зачем это надо?

- А семейная драма Армена Джигарханяна не кажется ли вам интересным сюжетом?

- Джигарханян – это русский Жан Габен, актер, который не забывается. Эта финальная оперетта, которая была разыграна по телевизору, скомпрометировала большого артиста. За него очень обидно. Виталина – типичный персонаж, такие были, есть и будут. Для того, чтобы добиться разных земных благ, ей нужно было бы потратить время и силы. И еще неизвестен результат. Она пошла коротким путем. Сейчас мне об этом писать не хочется, но как знать… О таких людях как Жан Габен или Джигарханян не надо рассказывать правду, которая их унижает. Может быть, все эти подробности его личной жизни соответствуют действительности, но зачем нам это знать? Сегодня очень часто говорят, что Высоцкий в конце жизни был наркоман и умер от наркотиков. Возможно, это правда. Но зачем нам это знать?! Высоцкий рассказал в своих песнях о нашем времени гораздо больше, чем все учебники истории. Он умер в 42 года. Ранняя смерть всегда вызывает дополнительное сочувствие. И нам совершенно необязательно знать, что он пил, кого он любил. Он – Высоцкий и этим все сказано. Должна быть культура памяти.