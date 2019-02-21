ЦСКА в четвертый раз за последние пять выиграл Кубок Континента

ЦСКА в четвертый раз за последние пять выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги и теперь им вновь вручат Кубок континента. Парадоксально, но при этом московские армейцы так ни разу и не держали в руках Кубка Гагарина. Мало того, ни один из победителей «гладкого первенства» не выигрывал в том же сезоне плей-офф. Прямо какой-то заколдованный трофей. Как снять эту порчу - мы позвонили легендарному хоккеисту ЦСКА и сборной СССР Борису Михайлову.

- Борис Петрович, даже не знаю, поздравлять с этим достижением вашу команду или нет - говорят, что Кубок континента отравленный. Мистика какая-то...

- Это удел слабых. Я думаю, что команда ЦСКА и ряд других команд сильные духом. Да, бывает так, что у лидеров сезона что-то не получается в концовке. Но никакой тут магии нет. Дело только в игроках команды.

- А все-таки, как сломать эту традицию?

- Надо выиграть и все. Знаете, в наше время такой традиции не было. А здесь ваш брат из этого делает традицию.

- Может быть, надо как-то стратегически по сезону разложиться, сэкономить силы…

- Я в такие игры не играю. И команда ЦСКА в такие игры не играет. Команда ЦСКА уже на протяжении пяти лет играет только на победу. Другое дело, что иногда получается, иногда не получается. Чаще получается. И это хорошее качество. Это качество победителя. Но плей-офф совсем другие игры. Там совсем другой настрой, там другая психология. Там все зависит от моментов. Ты или забил, или тебе забьют. Поэтому повышается ответственность каждого игрока за судьбу встречи. Вот и все. Это идет полнейшее отключение. Есть только хоккей – и все.

- Может, новый стадион, где теперь выступает ЦСКА, снимет это проклятие?

- Не в стадионе дело. Дело в команде и в самих игроках… Вы уже другую тему затрагиваете – это посещение болельщиками. Конечно, приятно играть на современной арене. Сейчас новее только стадион «Динамо», «ВТБ Арена Парк», свеженький, готовый. И очень приятно, что на хоккей ходят болельщики… Я вот процентов 90 игр смотрю, и меньше 7 тысяч на «Арене ЦСКА» не бывает … Это говорит о том, что болельщику понравился уютный стадион, они ходят семьями, с детьми. И игрокам всегда очень приятно играть.

- Кстати, говорят, что московскому «Спартаку», который выступает на том же стадионе, что и ЦСКА, в плей-офф придется искать новую арену...

- Я не владею этим вопросом. Скорее, это вопрос к руководству «Спартака».