Норильск получил «Гамбургский счёт»

Премия РАСО «Гамбургский счет» присуждалась в 17 номинациях. Профессиональные политические консультанты, политтехнологи и юристы из Комитета по политтехнологиям РАСО, а также международные эксперты оценивали достижения и провалы российских и зарубежных политиков, партий, групп и кампаний. Параллельно на канале Комитета в telegram проводилось народное голосование.

Лучшей муниципальной кампанией партии власти стала кампания «Единой России» по выборам в городской совет Норильска. Напомним, что осенью 2017 года за нее проголосовали 50,57% избирателей. С учетом многомандатных округов ЕдРо получила в Горсовете 25 из 35 мандатов. То есть, в нем представительство партии превысило 70%. Партийцы, вошедшие в список кандидатов - известные в городе люди, в числе которых врачи, учителя, работники «Норникеля».

Политиком 2018 года в России признан Сергей Шойгу.