Певица Юлия Райнер признала вину в ДТП, но не извинилась перед близкими погибшего

Друзья и родственники погибшего в Москве 36-летнего таксиста Руслана Югая в социальных сетях бьют тревогу. Они не верят, что певица Юлия Райнер будет наказана за то, что натворила.

- У нее деньги и связи. Мы даже не сомневаемся, что ее отмажут. Судите сами, уже почти неделя прошла, а она даже не потрудилась родителям Руслана позвонить и попросить прощения , - возмутился Батыр, друг Руслана.

Погибший мужчина в Москве жил с родителями. Год назад он развелся с женой, но сыну помогал. На жизнь Руслан зарабатывал в службе такси.

- Он не пил, не курил и очень много работал. Сотрудничал с несколькими фирмами, чтобы получать как можно больше заказов. Машина была в аренде, за нее приходилось каждый день платить, - рассказал Батыр.

Напомним, 16 февраля участница шоу "Голос" на своем внедорожнике "БМВ" насмерть сбила молодого мужчину и скрылась. Все произошло на Ленинградском шоссе. Как мужчина оказался на дороге с оживленным движением (авт. на этом участке допустимая скорость - 80 км.ч) уже установлено.

- У него заглохла машина. Он думал, что сможет починить и вышел посмотреть. В этот момент она его и снесла . Как она не увидела машину с включенной аварийкой, до сих пор не понимаю, - рассказал коллега Руслана таксист Карим.

Юлия Райнер известна широкой публике, как участница шоу "Голос". Она скрылась с места аварии. Но далеко уехать не удалось, ее задержали гаишники. Говорят, что артиста плакала и была сильно напугана.

Со слов артистки, она не заметила пешехода на дороге, а когда поняла, что натворила, так испугалась, что покинула место аварии. Впрочем, этим оправдания вряд ли смягчат наказание.

- За оставление места ДТП по решению суда она была лишена водительского удостоверения. Кроме того, возбуждено уголовное дело, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Дожидаться суда певица будет под подпиской о невыезде. Так что на ближайшее время о гастролях ей придется забыть. От комментариев Юлия Райнер и ее концертный директор отказались.

Авария произошла 16 февраля на Ленинградском шоссе. За рулем внедорожника "BMW" Юлия Райнер протаранила 36-летнего таксиста. Мужчина погиб на месте.

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